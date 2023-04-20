「第11屆防災校園大會師全國選拔賽」 　新北22校獲獎 全國第一

新北市今(20)日分享好消息並表示，14日參加「第11屆防災校園大會師全國選拔 賽」頒獎典禮，不僅榮獲縣市組「人才精進獎」，推薦參選的22校 更展現防災特色創新實力，全數獲獎，包括進階推廣種子學校1校、 進階合作共進獎1校、進階推廣貢獻獎1校、進階推廣優選獎3校、 基礎學校績優獎8校及基礎學校優等獎8校，獲獎校數全國最高， 展現新北推動防災教育績效卓越，齊心打造永續發展韌性校園。

新北市教育局長張明文表示， 新北市在防災教育輔導團和專家學者共同輔導下，以「知識力、 情境力、實務力」三力齊發協助培育各校防災教育人才， 防災教育輔導團的團員更有60%取得內政部防災士認證資格， 此次評選榮獲縣市組「人才精進獎」，備受肯定，教育局也積極鼓勵 學校結合創新特色發展防災課程。

榮獲基礎建置績優的吉慶國小校長簡聰義說明，學校以聯合國永續發 展目標為核心，以三大主軸「一條河的故事、認識家鄉災害潛勢、 防減災及氣候變遷調適」貫穿低、中、高年級課程，讓學生了解基隆 河水患與聚落搬遷的歷史，實際走讀防災社區， 養成災害風險判別及強化防救行動之責任、態度與實踐。

另一所榮獲基礎建置績優的溪崑國中， 將防災教育納入七年級科技領域「橋梁大探索」課程， 學生利用回收的硬紙板、鋁箔包等素材，製作「紙橋大力士」作品， 小組共同探討紙橋的結構、能夠乘載重量為何， 最後乘載最多重量的紙橋作品獲得冠軍。參賽學生項海說， 比賽的過程中，他們的心情忐忑不安， 不知道下一個鋁箔包放上去之後，紙橋會不會垮掉， 也了解建築物除了華麗的外表，堅固的結構才是最重要的！ 同時體會到在生活中，防災避難時，可盡量遠離危險結構處， 保護自己的生命安全。

三芝國中則以「水火無情，三芝現場」為主題獲得進階優選獎， 結合新興的教育媒材研發MR擴增實境防災課程， 藉由雲端科技的無遠弗屆， 將防災概念從校園推廣至社區居民和一般家庭， 九年級學生鍾文皓表示，VR體驗非常好玩， 透過隨手可得的平板或手機，以類手遊的方式， 讓他們知道居家用火及用電的安全， 體驗後也會知道自己還有哪些防災知識不足， 更可以推廣給家人讓生活更安全！

錦和高中更以全臺首創高中階段防災教材獲得進階優選獎， 教師透過防災生活情境題材的探究，將防災教育融入國文、英文、 全民國防等15個學科領域，打造完善系統化的課程模組。

教育局表示，為實現永續發展韌性校園的目標，新北市已於2022年 全數完成300間公立學校皆為防災校園的目標，未來4年將重新啟 動第二輪的防災校園建置入校輔導， 針對防災課程深耕及學校防災特色產出，期望更多學校與在地企業、 社區市民一起推動防災社區，讓防災教育生活化，共築「 生活防災好、安全好生活」。

「第11屆防災校園大會師全國選拔賽」新北22校名單：

新北市榮獲縣市政府組【人才精進獎】

【進階推廣案】共6校

進階種子學校：鳳鳴國小

進階優選學校：北大國小、三芝國中、錦和高中

進階推廣貢獻：萬里國小

進階合作共進：屈尺國小

【基礎建置案】共16校

基礎學校績優：瑞亭國小、成福國小、秀山國小、吉慶國小、 莒光國小、興仁國小、溪崑國中、林口高中

基礎學校優等：橫山國小、興化國小、成州國小、菁桐國小、 插角國小、林口國中、北大高中、秀峰高中

吉慶國小-蜜蜂養殖課程，了解氣候變遷與物種消長關係。(照片來源：新北市教育局提供)

吉慶國小-室內就地掩護。(照片來源：新北市教育局提供)

三芝國中-學生透過平板，了解居家用火及用電的安全。(照片來源：新北市教育局提供)

溪崑國中-學生探討紙橋的結構及能夠乘載的重量。(照片來源：新北市教育局提供)