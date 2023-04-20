金鑑漁港票選最後一週　新北嗨漁港需要您的支持

新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫， 致力於推動漁港轉型及改善漁港環境， 鼓勵民眾多來漁港走走放鬆身心，促進健康。今年新北市共有5個漁 港參加行政院農業委員會漁業署舉辦「金鑑漁港」 環境評鑑人氣票選活動，包含淡水第二漁港、富基漁港、龜吼漁港、 深澳漁港及澳底漁港，活動至4月30日截止，每日最多可投5票， 倒數最後一週，請大家踴躍投票，與新北市政府一同打造「 金鑑漁港」。

北海岸漁港-兼具童趣、時尚及美食等多元化發展

淡水第二漁港有全台唯一的幾米溜溜帽遊樂場、 幾米裝置藝術及情人橋， 夕陽餘暉下走在木棧道欣賞幾米作品療癒身心， 夜晚徐徐的海風搭配情人橋光雕秀，大人小孩都喜愛； 富基漁港多功能突堤融合時尚藝術，將漁港晉升為時裝秀舞台，入夜 後還能欣賞富基漁市墨西哥帽造型屋頂的光影投射； 龜吼漁港漁夫市集內由船家直營販售進港後尚青的海產， 市集外有海鮮餐廳一條街，港內設施融入美學設計、 電纜地下化等改善漁港視覺空間，跳脫漁港禁錮形象， 歡迎民眾前來享用美味萬里蟹及欣賞漁港美學帶來的視覺饗宴。

東北角漁港-智能化轉型及地方創生帶動在地繁榮

深澳漁港為新北漁港智能化轉型第一站， 漁港入口處有小卷造型指標，讓人走過經過不錯過， 港內設置智慧路燈、船流管理系統及漁港監視系統等智能設備， 針對危險區域、常見違規地點加強監控及即時廣播警示， 兼具維護港區安全及節能減碳效益；澳底漁港因應地方創生， 目前正在增建2、3樓漁貨直銷中心，提升在地居民就業機會， 也提供遊客採買在地新鮮漁貨及舒適的用餐環境， 未來除了可以在港邊漫步感受悠閒漁村氣息， 也能夠到漁貨直銷中心喝杯咖啡欣賞漁港風貌。

新北市漁業處表示，近年推動嗨漁港計畫，依照漁港不同的特性， 進行不同的轉型、改造及精進，邀請民眾多來新北漁港走走， 體驗不一樣的漁港風貌，凡走過不留痕跡， 外出遊玩記得不要隨意棄置垃圾，漁港環境需要大家共同努力。 行政院農業委員會漁業署舉辦「金鑑漁港」人氣票選活動到4月30 日止，參與投票即可獲得美味海鮮伴手禮及實用小家電的抽獎機會， 預計於6月中旬公布「金鑑漁港」評鑑得獎結果， 人氣票選活動剩下最後一週，請大家多多支持新北5漁港！

淡二幾米溜溜帽遊樂場。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

富基漁市墨西哥帽造型屋頂，入夜後光雕投射美景。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）