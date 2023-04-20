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集保結算所全新「股東e服務」　2023年6月底正式上線

By 台灣英文新聞
2023/04/20 17:26
照片來源：集保結算所提供

照片來源：集保結算所提供

集保結算所配合金管會推動證券市場邁向全球2050淨零排放的目標，建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），提供上市（櫃）、興櫃公司或有股務代理之公開發行公司股利發放電子通知服務，訂於6月30日正式上線。

集保結算所董事長朱漢強表示，配合這次eNotice平台服務上線，集保打造全新「股東e服務」平台，也是集保近期的重點項目，期能透過電子投票、視訊股東會議及新上線的股務事務電子通知等股務數位服務，提供投資人更便捷的數位體驗，除了降低發行人及股務單位的作業成本，亦展現積極的ESG作為。

一、全新「股東e服務」6月底嶄新登場

集保結算所因應新增的eNotice平台上線服務，將推出全新「股東e服務」平台，整合包含電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等多功能服務，配合金融科技發展趨勢，擘畫新的發行人股東事務多元數位服務生態系。

二、股東會旺季來臨，多用網路少用馬路

時值國內股東會即將進入高峰期，集保結算所鼓勵各股東多多利用電子投票參與股東會，也可以對有採用視訊會議召開股東會的公司，登記以視訊方式參與股東會，充分落實「股東行動主義」。

三、股利通知改採電子化，資訊不漏接

eNotice平台服務有賴於發行人的積極採用，具體踐履企業ESG，另一方面更需要各股東共同參與，同意接收發行人的股利發放電子通知，在支持減碳淨零的目標下，股東股利通知改採電子化，資訊不漏接，一起攜手打造與地球共好的數位新未來。

四、綠色地球，需要你我共同努力

依據統計資料，去(2022)年約有超過1,400家上市櫃公司辦理股利分派，分派頻率則有季配息、半年配息或年配息，全年共有1,500多家次的公司辦理股利分派，並有超過5,800萬份的紙本發放通知書印發寄送。

參考行政院環保署的A4紙碳足跡與環境品質文教基金會的增種樹數量等資訊，如果將每年5,800萬份的紙本通知書都轉換為電子通知，換算每年約可減少440噸碳排放，相當36,600棵樹一年的吸碳量，約為6座大安森林公園之樹木數量，一年節省的紙張長度連接約可繞行臺灣14.8圈，相當於繞行地球0.44圈；紙張疊起來高度相當於11.4座台北101大樓。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所致力於不斷的提升企業社會責任，在實現經濟、環境和社會效益的平衡下，持續透過科技的力量，協助企業降低成本以及提高效率，並在數位浪潮下，滿足投資人的數位需求，相信透過「股東e服務」平台，集保結算所與發行公司及投資人攜手並肩，共同實踐地球永續的目標。

更新時間 : 2023-04-20 19:27 GMT+08:00

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