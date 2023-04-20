新北綠家扶輪社響應好日子愛心大平台　集結各社友力量修繕貢寮獨老破屋

新北市綠家扶輪社自2019年起響應新北市好日子愛心大平台居家公 益修繕服務，20日上午辦理居家公益修繕成果發表會， 社會局副局長許秀能到場感謝社友們的熱心， 幫助偏遠地區獨居長輩或弱勢家戶， 讓他們得以改善居住的生活品質。

新北市綠家扶輪社社長曾志源表示， 該社於2017年12月由一群室內設計師、建築師、 建材商等產業的菁英所組成， 希望藉由社友們的專業能力與知識回饋社會。 自2019年起響應侯友宜市長好日子愛心大平台的號召， 結合其他友社及同業公會的力量，協助弱勢家戶修繕， 迄今已經完成13戶，花費106萬元，將以30戶為目標， 因此會持續公益。

曾志源說，今年度剛完成居住於貢寮山區的林阿伯， 阿伯今年已經86歲了，住在簡陋的屋子，屋頂為瓦片砌成， 年久失修破敗，除客廳及廚房外，其餘空間屋頂均破損， 經過社友的全力協助，特別為他蓋出一間小套房。 另外因山區沒有自來水，只能使用山泉水， 社友也特別為此改裝衛浴設備。

社會局副局長許秀能表示，非常感謝綠家扶輪社的協助修繕， 社會局所提報的修繕個案， 都是經由各社福中心社工所評估的弱勢家戶或獨居長輩， 經由綠家社友的專業改造，讓他們得以改善居住品質。

許秀能也代表侯友宜市長一一頒贈感謝狀給參與的卓越社、 新莊菁美社、永大社、永心社、台北市木材商業同業公會等。 國際扶輪3490地區總監陳汪全、 助理總監洪啟超和副秘書長劉秀美等亦出席共襄盛舉。