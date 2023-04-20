八旗總編輯富察傳被上海警方拘捕 台灣陸委會：「不便對外說明」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）讀書共和國出版集團八旗文化總編輯富察3月赴中探親後失聯，據作家貝嶺表示，富察在上海被中國警方（包括國安及國保）秘密拘捕，因此他呼籲文化出版界必須集體高調發聲，才能讓富察盡快回來。對此，陸委會下午表示，尊重家屬意見，「不便對外說明」。

據中央社報導，貝嶺20日接受採訪表示，這件事情其實發生了一段時間，卻未見台灣文化出版界發聲，一部分原因在於家屬、雇主等要求不要公開的壓力；另一方面可能是消息未散播出去，「根據我的經驗，這樣的事情時間拖愈久、愈麻煩」。

貝嶺指出，透過一些管道了解，富察3月赴中國探親後，在上海被中國警方秘密拘捕，一旦被拘留在中國，時間愈久愈難處理，以自身過往在北京曾被以「非法出版」罪嫌拘捕入獄的經驗來看，因為有國際文學界友人串聯抗議、極力運作，才得以獲救。

貝嶺強調，這樣的事件需要高調發聲，尤其是文化出版界集體發聲力量，只有這樣才能指望富察回台灣。他認為富察這趟赴中探親，可能是太過自信了，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，富察也經常回去中國，低估了現在情勢的複雜性。

他透露，據了解，國安跟國保都有介入，但相關情況仍有待從官方管道求證。

對此，陸委會20日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，謝謝外界對於該案關心，必須充分尊重家屬意見，不便對外說明。

詹志宏指出，政府這段時間以來，一直關注這個案子發展，提供家屬關懷和協助。謝謝大家對於這個案子的關心，必須充分地尊重家屬意見，「不便對外說明」。

他強調，關懷富察先生的同時，也要尊重、體諒家屬意見，會持續地協助家屬。對於富察目前狀況，詹志宏說，「人是平安的」，尊重家屬意見，可以說明的也僅止於此。

富察本名李延賀，1971年出生於遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌，並於2013年領取中華民國居留證。