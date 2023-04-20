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台灣每年8千人罹患口腔癌 出現「口腔黏膜破皮、紅斑」等五大病兆要當心

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/20 15:21
預防口腔癌把握3重點「拒菸檳、定期篩、早治療」。（圖/國健署提供）  

預防口腔癌把握3重點「拒菸檳、定期篩、早治療」。（圖/國健署提供）  

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）台灣每年約有8千人罹患口腔癌，其中男性口腔癌患者中逾8成有吸菸行為，7成有嚼檳榔行為。國健署吳昭軍署長提醒，口腔癌是相對容易預防的癌症，避免養成吸菸、嚼檳榔習慣，定期檢查，早期治療，有效降低口腔癌發生風險。

據國健署癌症登記資料顯示，使用菸品、檳榔是國人口腔癌發生的主要原因；此外，經口腔黏膜檢查分析資料發現，透過篩檢發現之口腔病變者，有77%(0-1期)屬癌前病變及早期癌症，口腔黏膜檢查的目的是要及早找出癌前病變。

國健署提醒，預防口腔癌把握3重點「拒菸檳、定期篩、早治療」，我國有補助30歲以上有嚼檳榔(含已戒檳榔)或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔(含已戒檳榔)原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，只要持健保卡至耳鼻喉科或牙科即可接受篩檢服務。

實證顯示，定期口腔黏膜檢查、早期接受治療可降低21 %晚期口腔癌的發生風險及26%口腔癌的死亡風險，因此有吸菸、嚼檳榔民眾，一定養成每2年定期篩檢習慣，以遠離口腔癌的威脅，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」其中之一的情形，應儘速就醫：

  1. 破：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合
  2. 斑：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑
  3. 硬：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開
  4. 突：口腔黏膜表面不規則突起(乳突狀或疣狀突起)
  5. 腫：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱

醫師提醒，口腔的病變容易被發現，張開嘴就可以找得到，民眾發現異常後亦應立即接受治療，不僅顏面外觀及口腔功能較不受影響，生活品質也較好，5年存活率更高達8成，預後佳，但若延遲發現或置之不理，未去治療，則晚期個案存活率通常不到4成！
國健署
口腔癌
吸菸
嚼檳榔
癌症

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更新時間 : 2023-04-20 19:26 GMT+08:00

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