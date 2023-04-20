結盟70周年　南韓總統尹錫悅24日訪美進行國是訪問　7日行程公開

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅應美國總統拜登邀請，將於本月24日至30日至美國進行為期7天的國是訪問，南韓保安室金泰孝次長今（20）日上午首度公開了尹錫悅的訪美日程。

南韓總統此次訪美進行國是訪問行程是繼2011年，李明博時任總統後，時隔12年再度訪美，也是拜登政府繼去年12月接待法國總統馬克龍後，第二次迎接國賓。

根據韓聯社報導，金泰孝（音譯）強調了此次訪美的五大重點，分別為「鞏固韓美聯合防衛態勢及加強延伸威懾」、「具體化經濟安保合作」、「兩國未來世代的交流」、「加強全球議題合作」。以此次韓美首腦會談為契機，不僅安保領域，也將加強在經濟、社會、文化、全球議題等多個領域的合作。

金泰孝表示，美方透露目前正準備25日晚上尹錫悅夫婦及拜登夫婦的友好交流時間，也計畫一起訪問位在華盛頓的韓國戰爭紀念碑。訪美第三日，即26日將在白宮進行韓美首腦會談，並於結束後舉行由拜登主持的國宴。

27日，尹錫悅將於美國參眾兩院聯合議會發表演說，回顧韓美兩國以自由民主主義、法治、人權共同價值為基礎同盟的70年歷史，提出兩國面臨的挑戰，以及共同嚮往的未來藍圖。

演說結束後將前往波士頓，於28日在麻省理工學院與數位生物領域專家進行談會，並參加韓美商業圓桌會議。

另外，尹錫悅還將造訪哈佛大學，於甘迺迪政府學院進行演說，將提及過去200年間美國引領經濟、政治自由擴大的過程，以及數位化時代自由的正反兩面。

有分析認為，此次首腦會談重點將在於「延伸威懾時效性強化」，對此，總統室相關人士說道，關於延伸威懾，目前尚在與美國進行最後的協商，這一年來一直有在做規劃。

延伸威懾為當南韓面臨核威脅時，美國須動員核保護傘、飛彈防禦系統等，提供與美國本土水平相當的威懾力。