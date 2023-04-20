林務局以台灣賽夏山林古老傳說　推出生態繪本《苔蘚兄妹》

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣豐富的生態孕育了島嶼深厚的原住民傳統山林智慧與文化， 繼三年前推出阿美族生態繪本《 樹上的魚》之後，農委會林務局再度以原住民傳說故事為題材， 與賽夏族長老根誌優攜手合作，出版《苔蘚兄妹》繪本，今（20） 日舉行新書發表會。

《苔蘚兄妹》故事描述原本住在海洋的苔蘚兄妹嚮往著陸地， 勇敢前往森林，在過程中遇見森林裡形形色色的夥伴們， 展現溫暖的互動，也在賽夏族成年禮考驗的過程， 與賽夏族少年有了命運的交會。根誌優長老表示，森林中不是會走動的才有生命， 所看到的都有生命，不論是人、動物、植物， 每個生命體都相互依賴、相互受惠。賽夏族的孩子， 世代都要敬畏山林，尊重生命，要懂得如何共生、共存，永續山林， 這也正是《苔蘚兄妹》所要傳達的精神。

林務局局長林華慶致詞表示，《苔蘚兄妹》是林務局繼《樹上的魚》 之後，第二本以原住民族傳說為題材， 與種籽設計公司合作所出版的繪本， 繪本不僅傳遞生物間互助的溫暖，也傳達生物多樣性保育概念， 是從島嶼土壤萌發的材最佳環境倫理教。《苔蘚兄妹》 是個令人著迷的口傳故事，讓我們除可感受到生物間互助的溫暖， 更讓我們知曉原以為微小、不起眼的苔蘚有如此多的隱藏功能， 故事不但展現先民的生態智慧，更傳達友愛互助的內涵； 林務局將繼續發掘更多適合以繪本呈現的生態故事， 帶領大小朋友重拾人與自然原初的關係，學習與自然和諧相處之道。

今日的新書發表會， 林務局也邀請為此書提供專業意見的顧問包括國內少數研究苔蘚的特 有生物研究保育中心主任楊嘉棟及協助進行繪本審查的委員們共襄盛 舉，會後除將發送《苔蘚兄妹》繪本至全臺偏鄉國小，為了讓《 苔蘚兄妹》這個故事能夠在賽夏族繼續流傳， 特別增量致贈苗栗縣南庄鄉蓬萊、東河、南埔、田美、南庄國小， 以及新竹縣五峰鄉五峰、桃山、花園、 花園國小竹林分校等賽夏族地區國小，透過繪本， 陪伴孩子們更瞭解祖先的傳統山林智慧，並以自身族群文化為傲。

從原住民族流傳的神話、傳說與歌謠裡，汲取出許多對生物與生態的洞見與運用， 從中透露人與自然綿密相連的關係，林務局以賽夏族傳說為題材的《苔蘚兄妹》繪本已同步於國家書店、五南文化廣場、 日光山森林茶書苑展售，並規劃於4月28日至4月30日在華山文 創園區舉辦的森林市集販售。

苔蘚兄妹繪本（照片來源：林務局提供）

大合照。（照片由林務局提供）