【人物專訪】台灣噶瑪蘭威士忌酒吧首席調酒師　國際大賽摘金私推必喝酒款TOP 3

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣噶瑪蘭威士忌酒吧首席調酒師林柏均獲頒威士忌行業大賞「全球年度最佳調酒師」，僅3字頭的他一路從美式廚房做起到在吧檯佔有一席之地，調酒生涯始於被伯樂挖角，因為個性慢熟做事仔細，成為深夜旅人信賴的酒保。

現年32歲的林柏均，就讀於輔仁大學餐旅管理學系時在餐廳廚房實習，但因節奏快壓力大無法適應因此換到美式餐廳Chili’s，經過一段時間及考核後成功站上吧台並開始練習調酒，竟逐漸愛上這角色，之後被店內常客，同時也是Marquee Taipei 酒吧老闆相中，這次的挖角意外開啟他正宗的酒吧生涯。

在業界超過10年，曾任職於East End、Asia 49亞洲料理及酒廊等，噶瑪蘭威士忌酒吧是林柏均至今服務最久的地方，他坦言，公司給予很高的自由度，支持突破及創新，且未來有拓展計畫具發展性，讓他能一展領導長才，新冠肺炎疫情不但沒有萌生退場想法，反而更加深這股信念，這也展現在酒單設計上。

本季酒單設計以「味覺」為題，呼應上季主題台灣景點，15杯特調讓在地人或國際遊客，都能喝出林柏均對於台灣味道的想像，他表示，其中一杯「老客棧」以貓空為靈感，使用木柵鐵觀音、佛手柑、噶瑪蘭山川首席波特風味桶威士忌等，為營造該地多霧景色，將酒杯置於乾冰上端出，有外國人喝了覺得「就是貓空的味道！」

此外，林柏均推薦另外兩款必點品項，「榕樹下」以噶瑪蘭珍選No.2威士忌、台灣綠茶、健酪乳酸飲料藍莓口味傳達大家熟悉的公園景色，像是一群長者圍在大樹下下棋、聊天、乘涼，十分愜意；「芒果園」霸氣呈現台灣穩坐水果王國寶座，使用木質氣味包種茶、泰國香料卡菲爾萊姆葉，模擬微風吹過果園的清新草本香味。

如果你是一杯酒？林柏均用馬丁尼形容自己的個性，「看起來透明沒有裝飾無害，但接觸後可以感受到我的熱情，比較溫和不濃烈。」

金車噶瑪蘭於2005年創建台灣首座威士忌酒廠，於今年威士忌行業大賞拿下世界產區年度最佳蒸餾酒廠，其生產的金車頂極指揮單一麥芽威士忌及噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒皆表現不俗，一舉拿下世界威士忌競賽台灣冠軍及世界金牌，都可以在台北的噶瑪蘭威士忌酒吧享受單杯試飲；調酒酒單預計將於今年上半年更換。

世界威士忌競賽及威士忌行業大賞由威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》舉辦，今年由來自超過40個國家、200位的專家評審進行評選，金車噶瑪蘭威士忌共拿走三面金牌。