【2023 APEC】美國眾議員聯名信 籲邀台灣總統蔡英文出席領袖會議 吳釗燮這樣說

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國今年主辦APEC，21名眾議員致函國務卿布林肯，呼籲美方邀請台灣總統蔡英文出席11月舉行的APEC領袖會議。台灣外交部長吳釗燮今（20）日回應，台灣參加APEC有長遠做法，參與多年且方式活躍，本次參與領袖會議方式將會與其他國家討論，做最好安排。

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國接棒泰國成為主辦方，計劃分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，最重要的經濟領袖會議將於11月12日當週於加州舊金山登場。

共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）18日領銜發聯名致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），指鑒於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀總統蔡英文出席11月領袖會議。該信函獲得眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及歐文斯（Burgess Owens）、拉馬法（Doug LaMalfa）與戴佳雷（Scott DesJarlais）等20名共和黨籍眾議員簽署。

中央社引述取得的信函副本指出，美國現行法律早已明定，歡迎台灣總統隨時赴美國討論諸多重要雙邊議題，包括經濟、安全合作。數年前通過的「台灣旅行法」，也重申美國鼓勵美台高層互訪的政策，包括雙方總統。「將蔡總統納入2023年APEC領袖會議符合上述政策，也能進一步強化我們兩國間的夥伴關係。」

信函也警告，若因中共因素，繼續不讓台灣充分參與APEC，恐向外界傳遞錯誤訊號，等於美國進行雙邊關係還需請求中國許可。

台灣1991年以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AEPC，自此以來，歷任總統皆未曾親自參與領袖會議，包括蔡總統在任7年期間，首兩年由親民黨主席宋楚瑜擔任代表，2018年起改派台積電創辦人張忠謀出席。

吳釗燮今日前往立法院備詢，會前接受媒體訪問時表示，台灣參加APEC有長遠做法，參與多年且方式都非常活躍，關於本次參與領袖會議方式，會跟其他國家討論，做最好的安排。

至於第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21到30日在瑞士日內瓦舉行舉行，吳釗燮指出，台灣以堅強意志推動參加世界衛生組織（WHO），這是屬於台灣人民在國際社會與國際組織的參與空間，外交部會盡全力努力，過去幾年間雖然台灣沒辦法參加WHA，但國際社會支持台灣的的聲浪與力道已不可同日而語。

他指出，美國對台灣的國際參與非常努力，不只會協助台灣，且會去協調其他國家，希望台灣能有機會參與這些具重要功能的國際組織，台灣對於推動與會「將努力到最後一刻」。