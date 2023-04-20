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于美人參選北市中正萬華立委 自認代表「萬中選一黨」沒有任何顏色

➤于美人說，參選是經過長期反覆叩問自己，不是一時頭殼腦熱才決定。➤她強調自己沒有要與政黨為敵，希望能各自用理念說服別人，而非用顏色壓迫別人。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/20 14:28
資深主持人于美人（圖）20日舉行記者會，宣布將以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，她說，自己不屬於任何顏色，與其說是她選擇中正萬華，不如...

資深主持人于美人（圖）20日舉行記者會，宣布將以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，她說，自己不屬於任何顏色，與其說是她選擇中正萬華，不如...

（ 台灣英文新聞/政治組 綜合報導）資深主持人于美人將以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，她今天表示，自己不屬於任何顏色，參選立委是希望和選民一起把新的生命活力注入國會，與其說是她選擇中正萬華，不如說是中正萬華召喚她。

于美人昨(19日) 在臉書以「花木蘭從軍」為題，宣布投入2024台北中正萬華區域立委選舉，引發政壇關注。

于美人今上午身穿白色短袖襯衫與牛仔褲，牽著白色腳踏車現身萬華西本願寺廣場，不僅引來路人圍觀，還有支持者熱情獻花祝福，高喊「于美人凍蒜」。

于美人表示，她在立法院有各黨各派的好朋友，但他們披上政黨色彩進到國會後，政黨雖然給他們資源，但也帶來更多包袱與限制。「政黨帶給你的好，最終都是要還的」，她出來參選立委，希望能和選民一起把新的生命活力注入國會。

于美人表示，現在的國會是政黨的國會，已經遠離人民。她呼籲，把藍色還給蒼穹，把紅色還給玫瑰，把綠色還給青草，把白色還給流雲，並且把國會還給全體人民。

外界好奇為何是參選中正萬華立委。于美人表示，她關注認識中正、萬華始於疫情期間，她也因學習宗教緣故，發現中正萬華具有多元信仰卻彼此相容，與其說是她選擇中正萬華，不如說是中正萬華召喚她。

于美人說，儘管政黨理當要存在，但政黨不會修復自己的缺陷，要靠政黨之外的力量督促，所以她選擇參選。

于美人在2020大選時曾擔任親民黨籍總統候選人宋楚瑜的發言人，選後曾坦言政治水很深且後悔接任發言人，媒體好奇為何還想參政。

中央社引述于美人說，參選是經過長期反覆叩問自己，不是一時頭殼腦熱才決定。她比喻，心中的指北針告訴她北方在哪，但沒告訴她這路上有多少坎坷與風暴，儘管未來艱難有千百倍，但她會勇敢朝這方向往前走。

由於沒有披掛任何政黨名號，外界認為于美人是無黨籍參選者。她表示，現在的政黨與選民也把無黨籍看待為一種黨派，但她心中的無黨籍與被標籤化的概念不同，不想披掛「無黨籍」的概念。但她怕講太多無法讓媒體下標，打趣說自己是「萬中選一黨」，盼藉此闡述她複雜的考量。

媒體詢問，台灣民眾黨主席柯文哲是否曾經聯繫尋求合作。于美人說，各黨各派都有聯絡，但若是外界想像的「喬」，倒是沒有，這段時間她跟許多政壇人士請益。

于美人說，她認同政黨單一的議題與政策，外界不要把她包裹式丟到一個人身上；她沒有要與政黨為敵，希望能各自用理念說服別人，而非用顏色壓迫別人。
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更新時間 : 2023-04-20 15:10 GMT+08:00

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