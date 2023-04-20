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棲息生態差異頗大！淡水河口發現世界新種　水試所發表命名為「臺灣文蛤」

水試所提醒，近年來不時聽聞宗教團體自外地養殖場收購文蛤後放生，這種不確定種類與來源即任意放流的不當舉措，可能導致當地族群的基因混雜，甚至會與臺灣原生種文蛤發生雜交。為保護珍貴的臺灣原生種生物資源與基因多樣性，對於文蛤的引種與繁殖應謹慎為之。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/20 11:56
臺灣產文蛤其實是未被命名的臺灣原生種。（照片由水試所共）

臺灣產文蛤其實是未被命名的臺灣原生種。（照片由水試所共）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）文蛤是臺灣重要的經濟貝類之一，行政院農業委員會水產試驗所透過DNA鑑定技術，發現我國養殖的文蛤並非過去認定原產於日本的麗文蛤(Meretrix lusoria)，而是土生土長且尚未被描述命名的新種，已正式將其命名為「臺灣文蛤」(Meretrix taiwanica Hsiao & Chuang, 2023)，相關研究成果已於今年3月發表於國際知名的SCI期刊「Molluscan Research」。

水試所指出，文蛤主要棲息於河口的平坦沙灘地與潮間帶的沙質海底。臺灣的文蛤養殖始於日治時期的文蛤放養，由於成效良好，使淡水河口成為當時重要的文蛤種苗產地，因此過去皆認為臺灣養殖的文蛤係自日本引進的麗文蛤，而淡水河口的文蛤應該也是源自日本所放養之麗文蛤的後代。但由於文蛤屬中的麗文蛤、中華文蛤 (M. petechialis)、普通文蛤 (M. meretrix) 的殼形等外部形態特徵相近、個體間的花紋變異大，種類鑑定容易發生混淆，以致臺灣的文蛤在分類等問題上仍有模糊不清之處。

水試所經過一系列調查，先以DNA鑑定技術確認臺灣產文蛤與麗文蛤的DNA序列相差9.53%，與親緣較近的中華文蛤也相差了7.59%；另透過量測外殼形態的多變量分析也發現，其與中華文蛤、麗文蛤等可明確分群，進而確認臺灣產文蛤與前兩者為不同種的新種。

水試所表示，在淡水河的採樣調查中，始終不曾發現麗文蛤蹤跡，因而推測日治時期所放養的麗文蛤未能適應環境存活下來，也就是說，淡水河目前採捕到的文蛤都是土生土長的「臺灣文蛤」。而事實上，這兩個種類在棲息生態上的差異也頗大，「臺灣文蛤」主要棲息於河口靠近紅樹林的潮間帶沙底環境，而麗文蛤則會隨著成長往鹽度較高的出海口移動，成貝主要棲息於海灣內。

水試所進一步針對該些相似種進行調查與研究，確認「臺灣文蛤」主要分布於臺灣與中國南部沿海、中華文蛤分布於中國沿岸、麗文蛤分布於日本和韓國、普通文蛤則只分布於東南亞。因此，過去臺灣文蛤名錄中記載的麗文蛤、中華文蛤、普通文蛤等，其實皆是被錯誤鑑定的「臺灣文蛤」。

水試所提醒，近年來不時聽聞宗教團體自外地養殖場收購文蛤後放生，這種不確定種類與來源即任意放流的不當舉措，可能導致當地族群的基因混雜，甚至會與臺灣原生種文蛤發生雜交。為保護珍貴的臺灣原生種生物資源與基因多樣性，對於文蛤的引種與繁殖應謹慎為之，同時加強河口的棲地維護與民眾的生態保育觀念，並建立適時、適地、適種的正確放流觀念。

棲息生態差異頗大！淡水河口發現世界新種　水試所發表命名為「臺灣文蛤」

A.臺灣文蛤；B.中華文蛤；C.麗文蛤。（照片由水試所共）

棲息生態差異頗大！淡水河口發現世界新種　水試所發表命名為「臺灣文蛤」

臺灣文蛤、中華文蛤與麗文蛤之地理分布圖。(照片由水試所提供)
水試所
文蛤
臺灣文蛤
原生物種
生物多樣性

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更新時間 : 2023-04-20 15:10 GMT+08:00

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