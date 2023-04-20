Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席

➤在被問及19日與會的美方官員層級時，柯文哲先是脫口而出透露有國安會官員，隨後在幕僚提醒下說，「只是跟美國高層談一談」，因「基於雙方都答應要保密」。➤柯文哲建議中國不要再堅持九二共識，因為並未清楚向台灣說明九二共識內容，「何況九二共識在台灣已經被污名化，很難在台灣推動」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/20 11:35
台灣民眾黨主席柯文哲（左3）18日前往美國國會山莊，拜會共和黨籍眾議員溫斯卓普（左4）及眾議院中國問題特別委員會幕僚，呼籲美國協助台灣加...

台灣民眾黨主席柯文哲（左3）18日前往美國國會山莊，拜會共和黨籍眾議員溫斯卓普（左4）及眾議院中國問題特別委員會幕僚，呼籲美國協助台灣加...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣民眾黨主席柯文哲美東時間19日再度拜會美國在台協會華盛頓總部。柯文哲在事後接受媒體訪問時脫口而出表示，有白宮國安會官員出席，並說雙方對於台灣國防、兩岸等議題交換意見。

台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席

台灣民眾黨黨主席柯文哲（中）美東時間19日拜會美國在台協會華盛頓總部。柯文哲脫口而出表示，有白宮國安會官員出席，雙方對台灣國防、兩岸等議題交換意見。中央社

台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席

台灣民眾黨主席柯文哲（右）13日於美國在協會（AIT）華盛頓總部與AIT主席羅森柏格（左）會晤。（柯文哲辦公室提供）中央社

儘管已經先於13日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部會見AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger），柯文哲一行19日上午再度拜會AIT，與美方官員會晤，時間約1個小時。不過除了AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）外，現場媒體並未捕捉到其他美方官員行蹤。

在被問及今天與會的美方官員層級時，柯文哲先是脫口而出透露有國安會官員，隨後在幕僚提醒下說，「只是跟美國高層談一談」，因「基於雙方都答應要保密」。

台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席

台灣民眾黨主席柯文哲美東時間19日拜會美國在台協會華盛頓總部。他表示，不論對中或對美關係，都應秉持無意外原則，保持溝通，不要片面改變現狀。中央社

柯文哲指出，主要還是國防、兩岸關係，從軍購到義務役役期等議題廣泛交流，這次會談「很有訊息量」。他並向美方表示，國防繼續走，美方也應協助台灣加入區域性經濟組織，先顧好經濟才能處理國防。

柯文哲也表示，不論對中或對美關係，都應秉持無意外原則，保持溝通，不要片面改變現狀。

柯文哲下午則再度前往國會，拜會美國眾議院台灣連線共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），感謝他以及台灣連線長期以來對台灣的支持，以跨黨派合作方式提供台灣強力支援。

在拜會狄亞士巴拉特前，柯文哲先前往約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）與前美國在台協會台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）對談。

在談到九二共識時，柯文哲指出，沒有人認為世上有兩個中國，所以一個中國不是問題，但後面的「中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中華人民共和國的一部分」，恐怕才是中國要的完整九二共識。

柯文哲建議中國不要再堅持九二共識，因為並未清楚向台灣說明九二共識內容，「何況九二共識在台灣已經被污名化，很難在台灣推動」。

台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席

台灣民眾黨主席柯文哲（右）19日建議中國不要再堅持九二共識，因為並未清楚向台灣說明九二共識內容，並說九二共識在台灣已經被污名化，很難在台灣推動。左為前美國在台協會台北辦事處副處長葛天豪。中央社

中央社報導，中國學生追問是否會接受中國定義的九二共識時，柯文哲指出，現今最大問題在於中國沒有明確跟台灣說明其九二共識內容，只是談九二共識，這「只是標題而已，沒有內容」，這是一大問題。

他以商品交易為例指出，雙方做買賣，「你要先告訴我這到底是什麼，我才會買」，如果要先買才告知這到底是什麼，「我沒這麼笨」。
柯文哲
白宮
國安會
官員
AIT
華盛頓
總部

相關新聞

傳上百名美軍教官駐台　AIT：支持台灣應對中國威脅
傳上百名美軍教官駐台　AIT：支持台灣應對中國威脅
2023/04/18 19:15
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊
2023/04/18 12:16
2024美國總統大選 前國務卿龐培歐不選了
2024美國總統大選 前國務卿龐培歐不選了
2023/04/15 14:24
〈時評〉泛藍人士借國民黨招牌參選　恐是在野分裂的開始
〈時評〉泛藍人士借國民黨招牌參選　恐是在野分裂的開始
2023/04/07 14:24
宣布加入民眾黨 前台北市副市長黃珊珊：柯文哲不完美但能帶來改變
宣布加入民眾黨 前台北市副市長黃珊珊：柯文哲不完美但能帶來改變
2023/04/06 11:56

更新時間 : 2023-04-20 15:10 GMT+08:00

最受歡迎

【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園