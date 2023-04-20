日賞桐花夜賞螢！中台灣蓮華池春季生態饗宴登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）位在南投縣日月潭週邊的蓮華池，素來有著生態秘境之稱，農委會林業試驗所今(20)日表示，現在， 正是油桐花開始綻放的季節，而螢火蟲也在此時開始成群的在黑夜裏 熱鬧飛舞，努力的閃耀著點點螢光，並透露幾處能 讓遊客停留，靜下心來觀賞桐花綻放的好去處。

南投魚池鄉日月潭邊的蓮華池，是農委會林業試驗所位於中臺灣的重 要試驗基地，試驗林面積雖僅有461公頃，但因本身動植物生態豐 富、多樣，且受到完善的保育，所以早已成為享譽國內外的生態寶庫 。每年4月間開始，是蓮華池山區油桐花綻放的季節。放眼過去， 一簇簇染白枝頭的油桐花，一陣山風吹過來時， 只見一朵朵隨風飄落的雪白花朵，儘情的渲染在田野的山徑上， 極富詩意。

林業試驗所表示，其中有幾處能 讓遊客停留，靜下心來觀賞桐花綻放的地點，包括肖楠木屋生態池、投64線道路5K處油茶園 、投64線道路沿線至合興橋頭停車場等共4處。在欣賞完花團錦簇的油桐花後，稍加停留，待太陽下山後，即可就近 觀賞在4月至5月間登場的螢火蟲星光秀。但今年因蓮華池在地承辦 協會人力問題，故將採取不管制、遊客自由賞螢型式（ 無現場導覽解說）。因此，提醒民眾在山區道路行車時，務必互相禮 讓，並多加注意自身及他人的安全。

林試所蓮華池研究中心傅昭憲主任表示，螢火蟲喜歡乾淨、 寧靜的環境，蓮華池的絕佳地理環境，同時也孕育了多種螢火蟲。 根據林試所研究人員調查發現，蓮華池地區全年出沒的螢火蟲共有1 0種，其中以每年4、5月可看到的種類最多，包括大端黑螢、山窗 螢、黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢、梭德氏脈翅螢等6種，故每年4 、5月是賞螢的最佳時機。其中以藥用植物園及投66線林道1.2 公里處，是本地最好的2處賞螢地點。快籌劃一場「日賞桐花，夜賞螢」的蓮華池春季生態小旅行吧！

蓮華池研究中心也叮嚀大家，因螢火蟲對環境、生態的要求很高， 容易受到人為干擾的影響，為使蓮華池的螢火蟲能順利繁衍下一代， 讓年年還能欣賞到流螢飛舞的美景， 所以在賞螢時除了注意自身安全外，請勿離開步道範圍， 近距離觀看螢火蟲，更不要利用燈光照射牠們， 以免破壞其自然棲地，同時也干擾到螢火蟲談戀愛的浪漫氣氛。

蓮華池賞螢區的漫天螢光。(照片由林業試驗所提供)

蓮華池油桐花盛開時的樣貌。(照片由林業試驗所提供)