Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

響應世界地球日 新北推生態工法累積減碳逾2100公噸

By 台灣英文新聞
2023/04/20 10:07
農業局以「生態減碳」及「友善環境」為設計原則，利用現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，減少水泥用量，並營造多樣棲地環境 (圖/...

農業局以「生態減碳」及「友善環境」為設計原則，利用現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，減少水泥用量，並營造多樣棲地環境 (圖/...

4月22日為世界地球日，新北市農業局響應地球日主題「投資我們的星球」，長期致力推行生態整治，改善溪流護岸及災害復建工程，保障市民生命財產安全，同時也兼顧維護生態環境，自108年起工程因採生態工法，減少使用混凝土，已累積減碳量逾2,100公噸，相當於5.4座大安森林公園年吸碳量。

新北市農業局在改善溪流護岸及災害復建工程上，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)第9項「 建設具防災能力的基礎設施，促進具包容性的永續工業化及推動創新」，同時也響應今年世界地球日主題「投資我們的星球」採取永續政策落實低碳轉型，提倡整治工程與環境共存，並致力於工程友善環境，長期推動生態整治，優先採用生態工法，導入減輕、縮小、迴避、補償設計原則進行規畫，考量周圍環境，保護原有生態，例如用多孔隙砌石護岸提供水棲生物的棲息空間，同時因為減少使用混凝土，也能減碳，自108年起已累積減碳量逾2,100公噸。

「三峽熊空橋下游野溪護岸維護工程」，該處因河道束縮較為狹窄，豪大雨時溪水暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸掏空損壞，農業局以「生態減碳」及「友善環境」為設計原則，利用現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，減少水泥用量，建設具防災能力的基礎設施，同時促進永續減碳目標。

經生態調查發現有臺灣藍鵲、鉛色水鶇、白尾鴝等保育類動物，及斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙、褐樹蛙等台灣特有種，故工程特別保留溪中大石與溪岸大樹，以減輕擾動的原則，縮小施工範圍，針對左岸崩塌進行補強、整治，維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動，降低固床工、護岸高度及坡度，使生物通行不受阻隔，友善生態環境，完工後迅速恢復自然環境。

工程以現地取材方式減少材料運輸及混凝土用量同時節能減碳，共減少碳排放量約38公噸，施作防災與永續並重之生態工法，於2022國家卓越建設獎最佳環境文化類榮獲最高榮譽「卓越獎」。另外今年度持續辦理溪流生態工法改善，預計可再減碳400公噸。

新北市農業局長李玟表示，整治工程的初衷是為了保護民眾生命財產安全，為了減少工程對環境的影響，讓工程與環境共存，兼顧人文發展與自然生態，長期推動砌石生態工法，以安全為前提下減少水泥使用，並考量動物棲息特性，以達成安全與生態兼顧之目的，更可以達到減碳目標，同時以天然砌石材料融入自然溪流環境，並考量景觀美感設計，未來也會持續營造人與自然和諧共好的環境。
新北市
世界地球日
減碳

相關新聞

更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
2023/04/16 15:33
零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋
零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋
2023/03/31 12:06
【更新】新北消防局長黃德清遭爆婚外情長達6年•請辭獲准　李清安接任
【更新】新北消防局長黃德清遭爆婚外情長達6年•請辭獲准　李清安接任
2023/02/26 15:39
俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍
俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍
2023/02/08 20:25
新北市攜手花王(台灣)愛心不間斷 寒假呵護女孩讓月事變好事
新北市攜手花王(台灣)愛心不間斷 寒假呵護女孩讓月事變好事
2023/01/18 20:59

更新時間 : 2023-04-20 15:09 GMT+08:00

最受歡迎

【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園