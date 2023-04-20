新北「幸福保衛站 」十年有成 全國第一 獲IF國際設計大獎

新北市「幸福保衛站」計畫榮獲iF國際設計大獎-社會影響力獎項，新北市教育局昨（19）日特別攜手社會局及四大超商代表於市政會議獻獎，將象徵5,000歐元支票的獎金獻給侯友宜市長，分享得獎榮耀與喜悅。

市長侯友宜表示，「幸福保衛站」自102年推動以來，非常感謝一路走來，共同執行計畫的市府團隊、學校及四大超商夥伴們，透過公私合力、不分彼此，全面守護弱勢學童，發揮社會安全守護的正向力量，讓新北的學童在安全、溫暖的環境下安心成長。

iF設計獎是全球最舉足輕重的設計競賽，自1953年在德國成立以來，iF標誌便成為全球公認表彰優良設計的最佳認證，在世界各地均受到認可。而「iF 社會影響力獎」是2022年新設立的獎項，目地在發掘與支持全球社會公益專案，從問題解決、倫理道德標準、群體關係、經濟考量及正向經驗面向，評選出已被執行且出色的專案。「幸福保衛站計畫」從全球75個國家，1,200個方案脫穎而出，成為全國第一也是亞洲唯一公部門獲「iF Social Impact Prize 2022」肯定，讓世界看到新北、看見臺灣。

教育局長張明文表示，新北市結合轄內四大超商，成立「幸福保衛站」，透過超商的即時供餐、守護及通報，至今已幫助超過4萬9,000位學童，讓家遇突發變故的學童及時得到教育、社政及市府各機關的關懷及協助。110年間許多家庭受到疫情影響，家庭經濟陷入困頓，學童取餐量暴增，「幸福保衛站」在疫情中堅守，發揮即時援助的力量，陪伴許多家庭度過難關。

三重區重陽國小胡姓兄弟與外公外婆同住，平時一家人在台北車站擺攤賣水果營生，因受疫情影響，蔬果生意很不好，加上外公身體每況愈下需手術，外婆為照顧外公已經忙到焦頭爛額，也無暇照顧兩兄弟，幸好有幸福保衛站可以取餐，讓他們可以獲得基本的溫飽。

教育局強調，新北市實現社會公平正義，落實教育機會均等，不漏接任何一位孩子，除與四大超商成立幸福保衛站外，更與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯合作成立愛心守護站，全市街頭巷尾2,755家據點，24小時全年無休守護新北學童，提供突遭變故學童緊急求助、臨時避難所及關懷協助，讓新北市學童都能在安全、溫暖的環境中健康長大。