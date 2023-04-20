Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北「幸福保衛站 」十年有成 全國第一 獲IF國際設計大獎

By 台灣英文新聞
2023/04/20 09:56
新北市「幸福保衛站」計畫榮獲iF國際設計大獎-社會影響力獎項，教育局攜手社會局及四大超商代表獻獎予侯友宜市長(前排右4) (圖/新北市教育...

新北市「幸福保衛站」計畫榮獲iF國際設計大獎-社會影響力獎項，教育局攜手社會局及四大超商代表獻獎予侯友宜市長(前排右4) (圖/新北市教育...

新北市「幸福保衛站」計畫榮獲iF國際設計大獎-社會影響力獎項，新北市教育局昨（19）日特別攜手社會局及四大超商代表於市政會議獻獎，將象徵5,000歐元支票的獎金獻給侯友宜市長，分享得獎榮耀與喜悅。

市長侯友宜表示，「幸福保衛站」自102年推動以來，非常感謝一路走來，共同執行計畫的市府團隊、學校及四大超商夥伴們，透過公私合力、不分彼此，全面守護弱勢學童，發揮社會安全守護的正向力量，讓新北的學童在安全、溫暖的環境下安心成長。

iF設計獎是全球最舉足輕重的設計競賽，自1953年在德國成立以來，iF標誌便成為全球公認表彰優良設計的最佳認證，在世界各地均受到認可。而「iF 社會影響力獎」是2022年新設立的獎項，目地在發掘與支持全球社會公益專案，從問題解決、倫理道德標準、群體關係、經濟考量及正向經驗面向，評選出已被執行且出色的專案。「幸福保衛站計畫」從全球75個國家，1,200個方案脫穎而出，成為全國第一也是亞洲唯一公部門獲「iF Social Impact Prize 2022」肯定，讓世界看到新北、看見臺灣。

教育局長張明文表示，新北市結合轄內四大超商，成立「幸福保衛站」，透過超商的即時供餐、守護及通報，至今已幫助超過4萬9,000位學童，讓家遇突發變故的學童及時得到教育、社政及市府各機關的關懷及協助。110年間許多家庭受到疫情影響，家庭經濟陷入困頓，學童取餐量暴增，「幸福保衛站」在疫情中堅守，發揮即時援助的力量，陪伴許多家庭度過難關。

三重區重陽國小胡姓兄弟與外公外婆同住，平時一家人在台北車站擺攤賣水果營生，因受疫情影響，蔬果生意很不好，加上外公身體每況愈下需手術，外婆為照顧外公已經忙到焦頭爛額，也無暇照顧兩兄弟，幸好有幸福保衛站可以取餐，讓他們可以獲得基本的溫飽。

教育局強調，新北市實現社會公平正義，落實教育機會均等，不漏接任何一位孩子，除與四大超商成立幸福保衛站外，更與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯合作成立愛心守護站，全市街頭巷尾2,755家據點，24小時全年無休守護新北學童，提供突遭變故學童緊急求助、臨時避難所及關懷協助，讓新北市學童都能在安全、溫暖的環境中健康長大。

更新時間 : 2023-04-20 10:13 GMT+08:00

最受歡迎

【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊