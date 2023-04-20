因應台灣電價高漲！台泥旗下能元超商賣千萬度綠電給宏碁

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台泥旗下投入綠電交易市場的能元超商，昨(19)日宣布和宏碁集團簽署企業購售電合約（CPPA），將台泥綠能彰旺風力發電所發的綠電轉供予宏碁，每年提供宏碁約千萬度綠電，攜手以具體行動邁向2050淨零目標。

台泥企業團積極朝新能源佈局，完善整合創能（綠色能源）、輸能（三元鋰電池）、儲能以及供能（綠電轉供）新能源價值鏈；2022年11月成立子公司能元超商，投入綠電交易市場，協助其他產業取得永續綠電減少碳排。經濟部於今(2023)年4月起調漲電價後，未來電價持續上漲可能性高。

台泥指出，身為國際產業一份子，除了本身依循科學基礎減碳目標SBT精神，也竭盡全力以行動為台灣找尋更多乾淨能源，旗下台泥綠能是目前台灣建置再生能源種類最多的公司，包括風力發電、太陽能光電、太陽能與陸域風機合併使用發電、漁電共生等，預計2023年開放銷售再生能源裝置容量達103MW，約1.5億度綠電。台泥綠能也是目前台灣唯一同時投入地熱與海洋溫差發電兩項前瞻能源的企業，希望為台灣打造更不受氣候間歇性影響、可24小時發電的綠電，滿足更多台灣企業的綠電需求，一起共好。

台泥表示，能元超商建議企業現階段提早佈局購買綠電，不僅可以以較合理的價格取得，未來電價上漲，加上供應鏈要求使用綠電時，也可以更容易達成減碳目標。近年國際興起綠色供應鏈，許多企業宣示加入RE100，公開承諾在2050年前達成100%使用綠電；國際碳邊境稅(CBAM)即將到來，更對出口市場造成巨大影響。能元超商為目前全台自建案場最多、平台上可銷售綠電最多的再生能源售電業者，不僅可提升綠電滲透率，也可以確保綠電穩定來源。能元超商也提供完善的售後服務，協助客戶有效監控綠電使用並規劃下階段綠電購買策略。

根據NGO組織計算，全台綠電總量目前僅1.56%進入自由市場，許多中小企業在採購綠電上面臨極大難關，能元超商設置開放透明的「能元超商綠電交易平台」，推動全台第一個「線上免費綠電顧問服務」，自啟用以來有數十家中小企業正與能元超商積極洽談中，讓企業可以在網路上先輸入用電資料及希望達成的綠電目標，透過平台的AI智慧演算數據分析，不需人與人洽談，即可取得初步綠電購買規劃，既有效率又便利。