美股19日平盤作收　台積電20日法說會牽動台股盤勢

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國公債殖利率攀升，投資人正消化最新企業財報，美股主要指數幾19日以平盤作收；權值股台積電今天(20日) 下午將召開法人說明會，牽動台股盤勢。法人指出，大盤籌碼部分轉弱，需觀察能否盡快回到月線之上。

美股道瓊工業指數19日下跌79.62點或0.23%，收33897.01點；標準普爾500指數下挫0.35點或0.01%，收4154.52點；那斯達克綜合指數上揚3.82點或0.03%，收12157.23點；費城半導體指數下挫31.34點或1.02%，收3046.38點。

台股19日開在平盤之上，早盤區間震盪後翻黑走低，終場收在15770.47點，下跌98.97點，加計盤後成交值新台幣2527.59億元；電子股跌0.78%，金融股跌0.39%。外資及陸資賣超103.23億元，調節面板雙虎、晶圓雙雄。

產業訊息方面，餐飲股乾杯去年因中國歷經超過9個月嚴格封控政策，全年每股虧5.42元，為興櫃以來首次虧損，今年迎接解封復甦，有望重返獲利。

中央社引述鴻海發言人巫俊毅指出，集團規劃2025年全球電動車市占率達到5%目標不變，先鎖定每輛電動車售價位於3萬美元至5萬美元（約合新台幣91萬元至152萬元）的市場，長期目標擴展至每輛電動車售價百萬日圓的市場。

法人表示，台股籌碼部分轉弱，電子類股回到3月22日低點附近，加權指數若未能盡快回到月線約15809點之上，恐進一步向下測試季線支撐力道。