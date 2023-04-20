Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

美股19日平盤作收　台積電20日法說會牽動台股盤勢

➤權值股台積電今天(20日) 下午將召開法人說明會，牽動台股盤勢。➤法人表示，台股籌碼部分轉弱，電子類股回到3月22日低點附近，加權指數若未能盡快回到月線約15809點之上，恐進一步向下測試季線支撐力道。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/20 09:27
鴻海發言人巫俊毅(左) 指出，集團規劃2025年全球電動車市占率達到5%目標不變。圖為鴻海19日與海洋大學簽署「永續海洋-循環資...

鴻海發言人巫俊毅(左) 指出，集團規劃2025年全球電動車市占率達到5%目標不變。圖為鴻海19日與海洋大學簽署「永續海洋-循環資...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國公債殖利率攀升，投資人正消化最新企業財報，美股主要指數幾19日以平盤作收；權值股台積電今天(20日) 下午將召開法人說明會，牽動台股盤勢。法人指出，大盤籌碼部分轉弱，需觀察能否盡快回到月線之上。

美股道瓊工業指數19日下跌79.62點或0.23%，收33897.01點；標準普爾500指數下挫0.35點或0.01%，收4154.52點；那斯達克綜合指數上揚3.82點或0.03%，收12157.23點；費城半導體指數下挫31.34點或1.02%，收3046.38點。

台股19日開在平盤之上，早盤區間震盪後翻黑走低，終場收在15770.47點，下跌98.97點，加計盤後成交值新台幣2527.59億元；電子股跌0.78%，金融股跌0.39%。外資及陸資賣超103.23億元，調節面板雙虎、晶圓雙雄。

產業訊息方面，餐飲股乾杯去年因中國歷經超過9個月嚴格封控政策，全年每股虧5.42元，為興櫃以來首次虧損，今年迎接解封復甦，有望重返獲利。

中央社引述鴻海發言人巫俊毅指出，集團規劃2025年全球電動車市占率達到5%目標不變，先鎖定每輛電動車售價位於3萬美元至5萬美元（約合新台幣91萬元至152萬元）的市場，長期目標擴展至每輛電動車售價百萬日圓的市場。

法人表示，台股籌碼部分轉弱，電子類股回到3月22日低點附近，加權指數若未能盡快回到月線約15809點之上，恐進一步向下測試季線支撐力道。
美股
台股
台積電
法說會
鴻海

相關新聞

美股12日開高走低•法人：台股留意調節壓力 台灣擴產計畫傳放緩•台積電：緘默期不評論
美股12日開高走低•法人：台股留意調節壓力 台灣擴產計畫傳放緩•台積電：緘默期不評論
2023/04/13 09:38
郭台銘訪美國會面ChatGPT創辦人力邀台灣行　積極研究AI結合醫療造福社會
郭台銘訪美國會面ChatGPT創辦人力邀台灣行　積極研究AI結合醫療造福社會
2023/04/09 17:57
美股28日收低　法人：台灣股市應留意清明長假效應、是否影響資金動能
美股28日收低　法人：台灣股市應留意清明長假效應、是否影響資金動能
2023/03/29 09:50
【2024台灣總統大選】郭台銘訪美 參選起手式？ 分析：展現國際、科技、經濟強項
【2024台灣總統大選】郭台銘訪美 參選起手式？ 分析：展現國際、科技、經濟強項
2023/03/28 11:58
更新【本周盤勢】美股23日收高　法人：台股不確定因素減少、將回歸基本面
更新【本周盤勢】美股23日收高　法人：台股不確定因素減少、將回歸基本面
2023/03/24 09:27

更新時間 : 2023-04-20 10:13 GMT+08:00

最受歡迎

【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉美中版的「一中各表」
〈時評〉美中版的「一中各表」
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
【黑馬出線】台灣國防部參謀總長陳寶餘4月底卸任　海軍司令梅家樹接任
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊