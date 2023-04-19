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鼓勵兒童殺貓 紐西蘭狩獵大賽惹議喊卡

獵殺最多隻野貓的兒童，將可獲得250紐幣（新台幣4,739元）獎金。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/19 20:33
（圖／Unsplash_Abdullah Öğük）

（圖／Unsplash_Abdullah Öğük）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）紐西蘭南島北坎特伯里（North Canterbury）區的一場年度狩獵大賽，今年特增「兒童獵殺野貓」項目，動保人士譁然，大力譴責。不敵抨擊，主辦單位18日宣布，取消此一項目。

BBC報導，主辦單位在臉書表示，收到了不少「惡意郵件」，對於摩拳擦掌想參加比賽的人，表達歉意，並稱此競賽原意是為了保護本土鳥類等危殆物種。

這狩獵大賽是6月坎特伯里一所學校募款活動的一環，每年有數百人（包括孩童）參與，獵殺的動物包括野豬、鹿與野兔。根據比賽規則，獵殺最多隻野貓的兒童，將可獲得250紐幣（新台幣4,739元）獎金。

動保團體表示，無論是孩童還成年人，都難以區分野貓、流浪貓與受驚的家貓，比賽過程恐不慎傷及寵物貓。

紐西蘭飽受野貓肆虐，支持獵貓行動的人士批評，這不過是「控制式撲殺」（controlled cull），批評人們根本不懂野貓的害處。一名在活動頁面留言的民眾說道，「牠們破壞農地、帶來疾病，我們看到一隻就殺一隻。」

野貓對紐西蘭本土物種、生態多樣性構成威脅，如何控制其數目，向來是棘手議題。該國最大動保團體「紐西蘭皇家森林暨鳥育保護協會」（Royal Forest and Bird Protection Society）統計，野貓每年宰殺110萬隻本土特有種鳥類、數千萬隻非本土鳥禽。
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更新時間 : 2023-04-20 00:34 GMT+08:00

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