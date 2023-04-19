【2024台灣大選】引花木蘭從軍典故 于美人宣布參選立委

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）節目主持人于美人今（19）日在臉書以「花木蘭從軍」為旨，宣布參選2024年台北中正、萬華區立委選舉，明日將在西本願寺廣場舉辦記者會說明，屆時也將透露黨籍。

于美人援引《木蘭辭》中的「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭」詞句，意有所指表示，「各位，亂世百姓有多苦啊，軍備還要自己買！」

她並引《木蘭辭》最後一段「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，說道：「我做了一個決定，我決定參選2024年的立委選舉。這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定。」

于美人在貼文中感嘆，木蘭十年軍旅生涯，最後只有30個字帶過去，「萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。 」「戰爭，不論理由多麼神聖，不論戰勝或戰敗，都會造成許多寶貴生命的消逝。」

于美人表示，長時間的自我叩問，她已確定了心中答案，20日上午9時30分將在台北西本願寺廣場前人行道，舉行參選記者會。

于美人今年58歲，曾在南陽街補習班教國文，是知名的廣播及電視節目主持人。她於2020年擔任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人，2022年九合一地方選舉時，為無黨籍台北市長候選人黃珊珊站台。