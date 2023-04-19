2023台灣燈會在台北 奪美國繆思大獎13獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市政府觀光傳播局18日表示，2023美國繆思大獎（Muse Awards）公布第一季得獎名單，「2023台灣燈會在台北」奪下6項鉑金獎、6項金獎及1項銀獎，共13項國際大獎肯定，讓全世界看見台北的軟實力。

2023台灣燈會睽違23年重返台北舉辦，是COVID-19疫情趨緩後全台第一場國際型活動，四大展區共吸引千萬人次參觀。

觀傳局指出，美國繆思獎是由國際獎項協會（IAA）舉辦的國際性大賽，分為繆思設計獎、繆思創意獎、繆思酒店獎、繆思攝影獎四大類。

根據觀傳局，2023台灣燈會跳脫傳統形式，四大展區各展出多項特色作品，在本次繆思設計獎「照明設計類」中，以整體活動規劃拿下2項鉑金獎及1項金獎。科技創新燈區（中央展區）獲得鉑金獎，市府副燈「Taipei NEXT!」（未來展區）獲得金獎，位於東區商圈周邊的光環境（光展區）則獲得1項金獎及1項銀獎。

另，湖光悠遊燈區（中央展區）在「景觀設計類」獲得鉑金獎，光展區則奪下金獎肯定。燈會討論度最高、最具藝術感的「源展區」，以新住民燈區及客家燈區獲得繆思創意獎「活動創意類」2項鉑金獎、2項金獎。

2023台灣燈會以「城市型燈會」為規劃主軸，透過臺北捷運串聯整個場域，將主辦城市特色與盛會活動緊密連結，向國際行銷臺北的城市形象。



「2023台灣燈會在台北」位於東區商圈周邊的光環境，獲得繆思設計獎「照明設計類」獎項（圖／觀傳局）



「2023台灣燈會在台北」整體規劃獲繆思照明設計類鉑金獎（圖／觀傳局）



「2023台灣燈會在台北」松菸源展區獲繆思創意活動類鉑金獎（圖／觀傳局）