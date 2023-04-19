「玫瑰斑」作祟...曬太陽、化濃妝、情緒起伏大 肌膚就紅腫癢、還長蟲？台灣醫：四種臨床類型 你是哪一種？

(台灣英文新聞／朱明珠 台北報導)臉上紅紅的，老是被誤會偷喝酒？天氣熱、一曬太陽肌膚就紅腫癢？就醫常被誤診為痘痘跟臉部濕疹，長期使用類固醇又造成皮膚更敏感脆弱？這些都是玫瑰斑患者最常見的困擾。為了響應國際玫瑰斑月，台灣青春痘暨玫瑰斑協會將會於台北、台中與高雄舉辦玫瑰斑衛教巡迴講座，期盼讓大家能夠更了解玫瑰斑，早期發現早期治療，效果會更好。

國際玫瑰斑月宣導大使劉涵竹透露，多年來一直以為自己是敏感肌或是過敏，只要氣候變化或是曬太陽、吃刺激的食物就會臉紅大爆炸，並且久久不會退散。

這樣的狀況讓需要站在鎂光燈前的她十分困擾，只能依靠更多的化妝品掩蓋紅腫的地方，但卸妝後，紅腫癢的問題又會變本加厲，造成惡性循環，令她非常苦惱。直到她至專業皮膚科檢查治療後，問題終於獲得了改善。

當初醫師告知她臉上有蠕形蟎蟲時，讓平時十分注重清潔的她難以置信，居然會有肉眼不可見的蟲在她的皮膚表面，後來才得知，蠕形蟎蟲是無法依靠一般的清潔方式去除，需要使用有效的外用藥物，在治療後蟲蟲危機終於解除，連化妝師等幕後人員都大驚皮膚變好，終於不再以紅臉見人，素顏出門也不怕。

「玫瑰斑」！ 好發於女性，女性與男性比例約3：1

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊院長表示，玫瑰斑(Rosacea)俗稱酒糟，在台灣有不少民眾在聽到「酒糟」這個病名時，常會聯想到此病跟「喝酒」有關；而且病友常被告知無法根治，感覺就很「糟」，於是容易產生心理壓力以及醫病溝通上的誤會。

臺安醫院皮膚科曾德朋主任指出，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，於臉部會出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀。玫瑰斑一般有四種臨床分型:

紅斑血管擴張型: 在中臉突出部位(呈現干字型)產生短暫泛紅以及持續泛紅的狀況，可以同時伴隨或不須伴隨血管擴張。

在中臉突出部位(呈現干字型)產生短暫泛紅以及持續泛紅的狀況，可以同時伴隨或不須伴隨血管擴張。 丘疹膿皰型: 在中臉突出部位產生持續泛紅並合併發生丘疹或/與膿皰。

在中臉突出部位產生持續泛紅並合併發生丘疹或/與膿皰。 鼻瘤型: 主要在鼻部產生不規則結節、皮膚增厚與變大，也可以發生在下巴與額頭等其他部位。

主要在鼻部產生不規則結節、皮膚增厚與變大，也可以發生在下巴與額頭等其他部位。 眼部型: 眼睛產生異物感、灼熱或刺痛感、癢感、對光線敏感、視力模糊、鞏膜產生血管擴張、眼瞼緣產生血管擴張與眼周水腫…等。

曾德朋補充說明，全世界平均的玫瑰斑盛行率約為5.46% ，但根據地區與人種不同有所差異，女性與男性比例約3：1，又以女性較多。其中原因包含先天的基因(體質)，或是後天外在因素的刺激；其他誘發因子，像是吃辛辣刺激性的食物、飲酒、喝熱飲，處於悶熱的環境或是泡湯、三溫暖都有可能讓皮膚狀況惡化。

而不當保養，包含使用含油量高且成分較複雜的化妝品，濕式化妝品（如粉底液、素顏霜、遮瑕膏、氣墊粉餅、隔離霜、卸妝油）、護髮潤髮產品、做臉去角質、過度使用面膜或亂打不適合的雷射都是酒糟誘發的因素。

此外，大約6成以上的酒糟患者合併有神經方面的共病症狀，包含緊張、失眠、焦慮、憂鬱等等，由於酒糟的泛紅與丘疹嚴重影響外貌，也會使酒糟病友更容易出現憂鬱以及沒自信的狀況。

如有懷疑蠕形螨蟲增生問題，先驗蟲確認很重要

真心皮膚科診所周宛儀院長提醒，門診經驗顯示大約八到九成的玫瑰斑患者，都有臉上蠕形蟎蟲超標的狀況。因為當蠕形蟎蟲超標時，容易讓患者臉部發癢、毛孔粗大並且誘發丘疹膿皰，而且還會造成皮膚敏感，進而產生泛紅、血絲與膚色不均的狀況，嚴重時臉部皮膚摸起來甚至會有砂紙般的粗糙感。

周宛儀指出，蠕形蟎蟲的數量是否有超標? 肉眼是看不出來的，需要透過「蠕形蟎蟲」檢測，也就是所謂的「驗蟲」，在顯微鏡檢查下才能準確判別臉上蠕形螨蟲數量是否超標，治療前最困難的點在於能否「確定診斷」，關鍵就是確認患者的誘發因子。

周宛儀說，「我的臉上居然有蟲」乍聽之下好像很可怕，但其實蠕形蟎蟲是臉上常見的共生寄生蟲，並不需要趕盡殺絕，萬一蟲量超標才使用抗蠕形蟎蟲藥膏，也能避免抗藥性的產生。她提醒，治療玫瑰斑是需要長期抗戰，要有耐心且不中斷。沒有專業醫師的判斷而自行聽信偏方，或用了錯誤的方式處理玫瑰斑，有可能會造成皮膚永久的損傷。