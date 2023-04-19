滑鼠標Taiwan R.O.C.被中國網友炎上 台灣微星急道歉自稱「中國公司」

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台灣電競筆電大廠微星科技（Micro-Star，MSI）最近涉入敏感的兩岸歸屬問題，有中國網友不滿滑鼠包裝上印製「Taiwan（R.O.C）」，直接開嗆，微星因此遭到圍剿，甚至作出道歉聲明，強調自己是「中國公司」。

事件始於一件微星的滑鼠贈品，外包裝上印了Taiwan（R.O.C），網民質問客服，「台灣是否是中華人民共和國的一部分？」客服回，「微星是中國台灣品牌。」網民續逼問，「ROC是什麼意思？據我所知是中華民國的縮寫。」客服還搞不清楚狀況，稱「ROC意指中華人民共和國」。



微星滑鼠包裝（圖／微博）



微星客服回覆惹議（圖／微博）

這對話在中國社媒炸了鍋，許多人撂狠話抵制微星，還有人分享了一款MSI滑鼠照片，底部寫的是「Designed in Taiwan/Made in China」（台灣設計/中國製造），不滿這將台灣與中國視為「兩個地方」的指涉。



微星滑鼠（圖／微博）

為了止血，微星17日發表致歉聲明。微星稱，「作為一家中國公司，微星科技一直堅持一個中國原則，維護國家主權和領土完整。」微星指，滑鼠產品是舊款包裝，「地址標識錯誤」，已啟動召回，日後將嚴格審核產品包裝，並加強客服訓練。

這道歉姿態讓中國小粉紅滿意了，卻換台灣民眾氣得也要拒買。

MSI Gaming臉書專頁遭台灣網民出征，批評的、挖苦的評論紛紛湧入：「後面都標roc了，只要說服符合九二共識立場就可以了」、「原來我用的是中國公司的筆電？」、「華碩架刀事件2.0，台灣總公司一點尊嚴都沒有嗎？」（註：2020年，ASUS電競品牌ROG小編稱華碩是中國公司引發撻伐）、「人民幣香嗎？」「跪得又快又好」。



滑鼠包裝惹議，微星道歉（圖／微博）