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「放大」6000元！台北兒童新樂園、貓纜4/20起祭限時優惠　姓名有「這些字」1日票買一送一

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/19 16:00
搶攻全民普發商機，兒童新樂園、貓空纜車加碼推出買一送一優惠。（圖／北捷提供）

搶攻全民普發商機，兒童新樂園、貓空纜車加碼推出買一送一優惠。（圖／北捷提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）6000元領了嗎？搶攻全民普發商機，兒童新樂園、貓空纜車加碼推出買一送一優惠，4月20日至6月30日平日(不含國定例假日及連續假期)，姓名內有「全、民、共、享、普、發、六(陸)、千」同字或同音字，可享兒童新樂園一日樂FUN券和貓空纜車暢遊一日票買一送一。

台北捷運公司表示，凡姓名內有「全、民、共、享、普、發、六(陸)、千」同字或同音字，購買兒童新樂園原價200元「一日樂FUN券」，可享買一送一優惠。票券限當日使用，每人每日限購1次，園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底，包含大人小孩都喜歡的「基本款」水果摩天輪、海洋總動員(旋轉木馬)，還有讓人尖叫指數爆表的叢林吼吼樹屋（自由落體）、尋寶船（海盜船），通通玩到飽。

「放大」6000元！台北兒童新樂園、貓纜4/20起祭限時優惠　姓名有「這些字」1日票買一送一

貓空纜車則提供姓名符合遊戲規則的民眾，購買原價260元的貓纜「暢遊一日票」，買一張再送一張，每人每日限購1次，限當日使用，可不限次數搭乘纜車，暢遊貓空地區知名景點，特別推薦指南宮、月老平臺、綠能涼亭、樟樹步道、壺穴地形區；至於浪漫「貓空光環境」結合百萬夜景，已成為近期熱門打卡景點，搭纜車俯瞰整個台北盆地絶對是最超值的夜間活動，千萬不要錯過！

迎接春天，貓空地區百花盛開，有「五月雪」之稱的桐花，已在貓空山頭陸續綻放，搭乘纜車即可居高臨下欣賞點點桐花遍布在山區的美景；或是也可攜帶一壺貓空知名鐵觀音茶、特色茶點，在雪白的桐花地毯上野餐，享受大自然洗禮。

「放大」6000元！台北兒童新樂園、貓纜4/20起祭限時優惠　姓名有「這些字」1日票買一送一

有「五月雪」之稱的桐花，已在貓空山頭陸續綻放。（圖／北捷提供）
兒童新樂園
普發現金6000元

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更新時間 : 2023-04-19 20:04 GMT+08:00

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