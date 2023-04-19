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日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/19 14:59
這是日本從2004年以來再度更新紙鈔設計，而萬圓紙鈔正面肖像則是時隔40年再度變更。（圖／路透社）

這是日本從2004年以來再度更新紙鈔設計，而萬圓紙鈔正面肖像則是時隔40年再度變更。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）日本即將換新鈔，預計2024年上半期開始發行！據央行日前公布的新紙鈔正式版樣式，分別為1萬日圓、5千日圓、1千日圓，至於手邊的舊鈔該怎麼辦呢？央行表示，舊鈔仍可使用，會逐步回收，民眾不必擔心。

這是日本從2004年以來再度更新紙鈔設計，而萬圓紙鈔正面肖像則是時隔40年再度變更，根據央行公布的新紙鈔正式版樣式，這次預計更新設計的面額分為1萬日圓、5000日圓及1000日圓3種；至於市面上很少見到的2000日圓紙鈔則未更新。

新的萬圓紙鈔正面印著有「日本資本主義之父」稱號的澀澤榮一畫像；5000日圓正面肖像是明治時代的教育者、日本女子教育先驅的津田梅子；1000日圓正面是日本醫學家和細菌學家北里柴三郎畫像。

紙鈔背面設計方面，1萬日圓從鳳凰像改為東京站丸之內大樓，5000日圓背面從燕子花圖改為紫藤花，1000日圓從富士山跟櫻花變成葛飾北齋富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」。

新版紙幣採用了許多最新的防偽技術，包括隨觀看角度而變化的3D全息圖、高清水印等。另外也採用大字體與觸覺標記，對視覺障礙者及高齡者更為友善。

日本2024年起換新鈔 3種面額曝光 舊鈔該怎處理呢？

日本即將換新鈔，預計2024年上半期開始發行，圖為背面設計。（圖／路透社）
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