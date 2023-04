【影】中國北京醫院大火釀29死 窗戶掛床單逃生險象環生 訊息封鎖惹民怨

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)北京長峰醫院昨(18)日中午發生大火,奪去29條人命,從影片中可見驚險萬分的逃生過程,而對於事發後相關訊息在社群媒體遭到審查抹去,民眾怒火沖天。

中國媒體報導,這起火警發生於12時57分,救災工作2小時後結束,事發原因仍在調查,疑為施工火星引燃現場可燃塗料揮發物,釀成重災。醫院行政人員、施工公司負責人等12人已遭刑事拘留。

美聯社指出,死者包括26名患者、1名護士、1名醫院助手、1名患者家屬。另有39名傷者接受治療中,其中3人情況危急。

從推特流傳的影片可見,醫院大樓冒出滾滾黑煙,一名女子以床單為繩,從窗戶往下吊掛逃生,跳到隔壁樓屋頂,怵目驚心。另有許多民眾、患者逃生無門,只得驚險攀著外牆的冷氣機,等待救援。

根據美國之音,中午發生的事件,官媒直至晚間9時才提及大火,除了重複通報內容外,並無其他細節。在官方報導之前,微博等社媒瘋傳醫院逃生影片,卻一一遭到刪除,相關討論也遭審查,完全沒上熱搜。

有的患者家屬直到晚間播出新聞,才知家人遇危,此前完全未接獲通知。前微博審查員劉力朋推文表示,以往非敏感期間並不會對災難進行審查。「審查尺度又創新高了,以前只是兩會和春節期間不讓報。」

At least 21 people died after a fire erupted in a Beijing hospital on Tuesday. Patients trapped inside were forced to balance on air-conditioning units, awaiting rescue, while at least one jumped to a roof below to escape the flames and smoke. https://t.co/0HbZOspOKi pic.twitter.com/lAkhREA1qO