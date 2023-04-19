【影】中國北京醫院大火釀29死 窗戶掛床單逃生險象環生 訊息封鎖惹民怨

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）北京長峰醫院昨（18）日中午發生大火，奪去29條人命，從影片中可見驚險萬分的逃生過程，而對於事發後相關訊息在社群媒體遭到審查抹去，民眾怒火沖天。

中國媒體報導，這起火警發生於12時57分，救災工作2小時後結束，事發原因仍在調查，疑為施工火星引燃現場可燃塗料揮發物，釀成重災。醫院行政人員、施工公司負責人等12人已遭刑事拘留。

美聯社指出，死者包括26名患者、1名護士、1名醫院助手、1名患者家屬。另有39名傷者接受治療中，其中3人情況危急。

從推特流傳的影片可見，醫院大樓冒出滾滾黑煙，一名女子以床單為繩，從窗戶往下吊掛逃生，跳到隔壁樓屋頂，怵目驚心。另有許多民眾、患者逃生無門，只得驚險攀著外牆的冷氣機，等待救援。

根據美國之音，中午發生的事件，官媒直至晚間9時才提及大火，除了重複通報內容外，並無其他細節。在官方報導之前，微博等社媒瘋傳醫院逃生影片，卻一一遭到刪除，相關討論也遭審查，完全沒上熱搜。

有的患者家屬直到晚間播出新聞，才知家人遇危，此前完全未接獲通知。前微博審查員劉力朋推文表示，以往非敏感期間並不會對災難進行審查。「審查尺度又創新高了，以前只是兩會和春節期間不讓報。」

At least 21 people died after a fire erupted in a Beijing hospital on Tuesday. Patients trapped inside were forced to balance on air-conditioning units, awaiting rescue, while at least one jumped to a roof below to escape the flames and smoke. https://t.co/0HbZOspOKi pic.twitter.com/lAkhREA1qO — The New York Times (@nytimes) April 18, 2023



2023年4月18日，北京長峰醫院發生大火（圖／美聯社）