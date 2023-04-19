外流美國機密文件：中國將部署超音速無人偵察機

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）日前美國外洩的機密文件顯示，中國解放軍不日便可部署超音速高空偵察無人機隊，飛行速度是音速的3倍，大大增加了偵蒐能力，專家更指，若應用於作戰，美國空防武器恐難抵禦。

路透引述華盛頓郵報報導，機要文件是從美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）得來，其中包括了一張註明為8月9日的衛星畫面，顯示中國東部一座空軍基地停了2架火箭推動的「無偵-8」（WZ-8）偵察無人機。該基地位於上海內陸560公里處的安徽六安機場。

美方評估，中共幾已確定建造了首支無人機隊，隸屬東部戰區司令部，負責對台軍事行動。無偵-8可蒐集即時地圖數據，在戰事中可為飛彈打擊等目的提供資訊。

華郵是從一批機密圖像中，取得美方對中國無人機計畫的評估報告，來源就是日前炒得沸沸揚揚的國防機敏文件外流事件。

上週，美國FBI逮捕了涉嫌在社群軟體Discord散播機密的空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）。年僅21歲的他是網路IT專家，藉職務之便取得了軍方簡報、文件，在群組張貼截圖洩密，引發軒然大波，除了衝擊美國國安利益，還讓美國偵蒐盟國的舉措因此曝了光。

中央社引述我國負責研發武器的中山科學研究院航空研究所所長齊立平說法，他認為這無人機並非針對台灣，而是美軍太平洋基地，用於反介入、區域拒止。齊立平表示，目前這款無人機似非用於攻擊，但假以時日，經過修改後，不排除用於作戰，美軍現有空對空武器恐難應付。