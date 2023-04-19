美國研究：憂鬱很傷「心」！經常憂鬱的人罹患心血管疾病風險高

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）長期處在高壓的情緒中，不僅容易引發憂鬱症，還可能增加罹患心血管疾病的風險！根據2023年1月發表於《美國心臟協會期刊》的研究指出，憂鬱症與較高風險的心血管疾病以及不良的心血管健康狀況有關，自覺心理健康不佳的人出現心臟問題的風險明顯較高。

該研究由約翰霍普金斯大學學者進行，研究團隊以2017至2020年間，美國全國代表性調查中50多萬名18至49歲年輕成人的自我報告數據進行分析，包含「是否曾被告知罹患憂鬱症」、「過去一個月中自覺心理健康狀況不佳的天數」、「是否曾經歷過心臟病發、中風或胸痛」，以及「是否有心血管疾病的風險因素，如：高血壓、糖尿病、吸煙、肥胖、高膽固醇、缺乏運動、水果和蔬菜攝取量不足、憂鬱…等」。

結果發現，過去30天內，自覺有「1至13天心理健康狀況不佳者」，其罹患心血管疾病的風險是「沒有心理健康問題者」的1.5倍；自覺「14-30天心理健康狀況不佳者」，其罹患心血管疾病的風險是「沒有心理健康問題者」的2.3倍。研究也發現，憂鬱和心臟問題之間的關聯不受性別或城市或鄉村地區的影響。

臺北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真表示，過去已有許多研究證實，憂鬱症會增加罹患心血管疾病的風險，心血管疾病也會增加罹患憂鬱症的風險，兩者相互影響，互為因果關係。

詹佳真說明，有憂鬱症或處於心理狀況不佳的人，通常在飲食和睡眠狀態都不好，且比較容易有不健康的行為，例如吸菸或是過多靜態生活，這些都是心血管疾病的危險因子，也可能透過壓力賀爾蒙或交感神經的興奮，直接造成心臟的傷害。

研究結果還顯示，被告知有憂鬱症的人罹患心血管疾病的比例最高，而從年輕成人的心理健康來改善，有助於降低心血管疾病的危險因子，建議大家從小就要養成對心理健康的重視。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，當處於憂鬱或有情緒障礙時，會增加壓力賀爾蒙、引起發炎反應、影響葡萄糖和脂質的平衡，及以更多不良嗜好的慰藉，像是本來就會抽菸、喝酒的人，容易抽更兇、喝更多，時間拉長就會導致心臟血管疾病。

有鑑於維持心理健康有助於減低罹患心臟血管疾病的風險，建議年輕人建立「情緒覺察」和「壓力紓解」的習慣，當覺得生理有狀況，像是常常感冒都不會好，無故感到焦慮或易怒，可能都是生活壓力超出負荷的警訊，這時就要找出壓力源，了解它們如何影響自己，好好的檢視與調整。

同時養成建立紓壓的習慣，除了聽音樂、運動，也不妨追劇，從劇中可以看到不同的人生樣態，當心理狀態不佳時，能讓自己暫時轉移負面情緒，不用覺得追劇好像很廢而有罪惡感。

葉雅馨提醒，如果情況持續無法改善且影響生活，建議積極尋求專業醫師或心理師協助，此外建立健康的社交網絡，無論是實體或線上的情感支持都有助於心理健康。