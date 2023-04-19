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南韓總統尹錫悅台灣議題立場轉變 稱「反對試圖以武力改變現狀」

在路透社去（2022）年11月29日發布的專訪中，尹錫悅當時明確表示「堅決反對單方面改變台海現狀」，與現在說法大不相同；但美國學者羅伊持不同看法。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/04/19 11:04
南韓總統尹錫悅（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）南韓總統尹錫悅在路透社今日釋出的專訪中，展現出對烏克蘭軍援以及台海議題的立場轉變。他罕見將台海問題與兩韓問題相提並論，並由先前「堅決反對單方面改變台海現狀」轉為「反對試圖以武力改變現狀」。

適逢美韓建交70周年，尹錫悅下週即將訪美，他向路透社談及烏克蘭戰爭，強調倘若出現國際社會不能饒恕的情形，如對平民的大規模襲擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的行徑，「我們可能很難只堅持人道主義或財務援助，」鬆口提供軍援的可能性。

這是南韓首度表示有意向烏克蘭提供軍援，有別於一年多來堅決不向烏克蘭提供致命武器的政策。

不僅如此，報導還指出了尹錫悅在台海問題上的表態不同以往。中國不僅南韓最大貿易夥伴，也是北韓的親密盟友，美國則是南韓的軍事同盟，因此在中美競爭議題上，尹錫悅向來保持謹慎。

在路透社去（2022）年11月29日發布的專訪中，尹錫悅認為，兩岸的任何衝突應該根據國際準則和規則來解決，明確表示「堅決反對單方面改變台海現狀」。

然而事隔近5個月，隨著北京越發以高壓的外交及軍事手段脅迫台灣，台海局勢緊張再創高峰，尹錫悅在最新的專訪對台海議題的態度也大不相同。

尹錫悅表示，台海局勢緊張是由於「試圖以武力改變現狀」，「我們與國際社會一同堅決反對這樣的改變」。

尹錫悅更將台海問題與兩韓問題相提並論，將其上升到全球性問題，「台灣問題不僅僅是中國與台灣之間的問題，而是如同北韓問題一般，是個全球議題。」

尹錫悅為何轉變立場目前仍不得而知，然而近來北韓動作頻仍，核試議題挑動敏感神經，中國在北韓問題及烏克蘭問題上的立場，以及美國近來對亞太盟友的積極拉攏，都可能是轉變的關鍵。

美國亞太安全問題專家羅伊（Denny Roy）在給台灣英文新聞的回應信件中指出，尹錫悅下週將要訪美，這也將促使展現與美國議程更緊密的一致性，使其訪美之旅獲得最大的成功。

羅伊指出，尹錫悅表態南韓可能向烏克蘭提供非人道主義（即致命性）援助，「顯然比他以往的立場更加強硬」。

關於尹錫悅對台灣的表態，羅伊認為，「反對單方面改變台海現狀」與「反對以武力改變現狀」之間「幾乎沒有任何實質性的區別」。有人會說，尹錫悅特別提及「武力」一詞，是在巧妙地表達對中國最近對台軍演的不贊同，他暗示試圖改變現狀的一方是中國而非台灣。對此，羅伊表示，這樣的說法過度詮釋了尹錫悅的表述。

目前中國外交部尚未就此做出任何回應。
台海問題
尹錫悅
態度轉變

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