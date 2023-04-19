2023 GIN & TONIC PA 大島琴酒文化節《琴。懷》4/28台北開跑　七大亮點懶人包報你知

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）邁入第七屆的GIN & TONIC PA 大島琴酒文化節，今年將以起點之姿，回歸初心的「琴懷」主題，於4/28起一連三天在大稻埕盛大展開！結合歷史建築及多個琴酒品牌，深入琴酒與土地最純淨的聯結，呈現「琴感」純粹信仰的境界，邀請民眾以舒適自在的方式，徜洋人文薈萃的大稻埕，感受多重風味的特色琴懷。

Bar High Five Tokyo Founder 日本傳奇調酒大師 上野秀嗣Hidetsugu Ueno將出席本屆大島琴酒節活動。（廠商提供）

一年一度的琴酒盛會，今年除了集結國內外知名琴酒品牌，也將帶來融合「琴酒×人文歷史×琴音x風味x臺北老城區」的琴酒饗宴。想要在三天內盡情享受《琴。懷》旅程 ，有七大不可錯過亮點：

「琴酒嘉年華」運用迪化街在地特色店家如咖啡藝廊的森高砂咖啡迪化烘焙館、台式懷舊建築的福來許珈琲館與發琴吧、充滿故事歷史的合藝埕、華美氣派的新江山樓，以及小樽手作珈琲、貍小籠點心專門店、小藝埕Bookstore 1920s、埕米峰 X 御華生、復興客棧等，皆集結國內外各大琴酒參展品牌，提供民眾享受不同琴酒的深度品飲體驗。

想朝聖大師嗎？「女力崛起暖場雙姝客座」邀請到2022 GTP台灣區首屆馬丁尼大賽冠軍，高雄Bar Doorlight的蔡斯樺（Alice）攜手台南特色酒吧-民生西藥房店長郭郭，在發琴吧以雙客座方式為活動展開序幕。

「POP UP 國際調酒客座」讓國內外大師級調酒師齊聚首，包括榮獲世界最佳酒吧第三名的日本傳奇大師上野秀嗣Hidetsugu Ueno，2022世界50大酒吧第四名、來自墨西哥的José Luis León，以及新加坡Republic Bar首席調酒師Martin Villareal及資深調酒師 Olivia Lee、曼谷Rosewood Hotel 酒吧總管Filippo Sanchi等，星光熠熠閃亮大稻埕，提供國際化的深刻「琴」懷！

「微醺下午茶」則是結合迪化街在地小食X國際品牌琴酒X三間知名酒吧：：Staff Only Club Bar、灣兜、無向 Bar Without，一同玩味三重奏，品一杯來自國際品牌的新創琴酒， 搭配各式稻埕小食，無論是紅豆餅、古早味蚵嗲、蝦捲…等令人食指大動的古草味，伴你度過在地風味十足的微醺下午茶。

台灣調酒教父 三重奏Trio -William's Works- 主理人 王靈安 William引領酒界高手推升台灣琴酒賽事新境界。（廠商提供）

「Gin Concert 琴音相融寧靜音樂會」大稻埕永樂町，曾是台灣音樂與電影的啟蒙蓬勃發展之地，GIN & TONIC PA 大島琴酒文化節結合跨時空銀河音樂發電機「民生電氣」的兩位DJ LITRO與Leeroy，加上全台最chill 的「Skyline Film 屋頂電影院」 ，一同打造「Urban Lo-Fi 」為主體風格的的老宅夜埕寧靜派對！讓你很Chill的享受充滿音樂、微醺卻又寧靜的迪化夜埕。

「馬丁尼全國調酒大賽」則是邀請技術總顧問吳盈憲Nick Wu提供專業技術諮詢，台灣調酒教父王靈安與業界高手群，讓每一位購票入場的品酒愛好者，都能在 GIN & TONIC PA 大島琴酒節的現場，見證新一年的馬丁尼大賽冠軍的誕生！

此外，值得一提的是今年年刊『GIN'S LIFE 琴書』特別以中藥與琴酒交融為主題，以『植物學x藥理學x風味學』三大觀點，帶民眾發掘大稻埕中藥文化與琴酒風味的延伸，透過專訪在地老字號中藥職人、多次利用食物參與美術館策展的食物設計師陳小曼、魅力襲捲全球的日本國際傳奇調酒大師上野秀嗣以及從北到南國內大師級調酒師，從各種面向，深度探尋屬於台灣在地與國際接軌的記憶之味。

兩大紀念琴酒 No.4 與 Formosa Gin of Discovery 以風味傳遞大島海洋共生情懷

而眾所期待的紀念琴酒，今年則推出 No.4 與Formosa Gin of Discovery兩支紀念酒；No.4的風味勾勒企圖直接與海藻對話，用海洋的鹹鮮連結記憶中味道，喚起與大島海洋共生的時光情懷，Formosa Gin of Discovery則選定位在大稻埕的六種台灣茶葉，與當地HOPE琴酒蒸餾廠合作，用代表在地的非洲大陸花卉植物，一起蒸餾製作成的琴酒。

琴酒變化豐富，可搭配東西方美食，因而帶動國際許多琴酒文化盛事。（廠商提供）