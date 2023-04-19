踢到「鐵板正宮」！台灣「登山女神」淪小三遭求償200萬　關鍵證據曝光人夫提醒記得吃藥

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)有台灣「登山女神」之稱曾格爾和陳姓富商展開不倫戀，遭富商元配、正宮仲誼公關創辦人岳啟儒以侵害配偶權提告求償200萬，兩人在社群媒體上各說各話，曾格爾強調自己的清白，岳啟儒挺身捍衛自己的權利。

綜合媒體報導，近日關鍵證據曝光，岳啟儒先生陳坤保傳訊給曾提醒記得她吃藥，因為昨晚沒有防護，而曾則回應要記得刪除該則訊息，不料這些對話都被同步到正宮手上的iPad，兩人被抓包後曾辯稱陳男是提醒她要吃胃藥，且私下對人夫下指導棋以誤會導向攻防，並一起編說詞但最後人夫坦承其為掩蓋事實的說詞。

元配岳啟儒近日表示曾格爾三番兩次主動約她先生去三二行館住宿並發生親密關係，已將有證據都已提交法院，並經法官確認無偽造，沒想到曾格爾父親曾國良接受媒體訪問時污衊陳坤保仙人跳，還故意只揭露在庭上的部份證詞。



曾格爾昨（18）日回應。（圖擷取自曾格爾Instagram story）

此外，曾格爾聲請不公開審理，卻在個人社交媒體上只公開片面資訊企圖誤導大眾，更朝岳啟儒潑髒水表示她企圖運用專業公關優勢封殺她，但當初卻是自己送上門希望岳簽她經紀，私下卻撒嬌約對方先生泡湯遊日本，還要陳坤保給她170萬。

岳啟儒的律師吳彥鋒指出，陳坤保在法庭作證稱，與曾格爾沒有性器官結合的性行為，但確有觸摸器官及親密動作等「親密行為」，「其實我只要公布全部完整的筆錄，曾格爾就掰掰了，但是我們不會像曾格爾一樣這麼不尊重法官，自己聲請不公開審理，結果自己一直公開『不完整』的筆錄內容，公布不完整資訊應該是她的習慣吧！」

陳坤保於去（2022）年偷吃被發現後，岳啟儒不解一個29歲的女性，為何會看上大她26歲的大叔？經歷過自我質疑甚至洗腦自己「這是全天下男人都會犯的錯」後就清醒，她勇敢面對如火如荼的官司，「曾格爾把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源」，岳啟儒更大器表示自己不缺那200萬，只需要公正公理，將全數捐出判決勝訴賠償金。



正宮岳啟儒今日超硬回擊毫無悔意的小三。（圖擷取自岳啟儒Instagram story）