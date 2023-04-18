涉運作中國海外警局迫害異議人士　紐約2男子被捕•另34名公安官員被控

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國執法官員在美東時間17日逮捕兩名涉嫌在曼哈頓唐人街運作中國「秘密警察局」（secret police station）的紐約居民，作為打擊北京涉嫌鎮壓海外異議人士計畫的一環。兩人以重金交保，若遭定罪最高可判25年徒刑。

綜合法新社、路透社和英國廣播公司（BBC）報導，61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯, 下圖）和59歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）面臨在未通知美國當局的情況下，密謀充當中國政府代理人和妨礙司法的指控，倘若罪名成立，將面臨最高25年徒刑。

61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯, 上圖）交保後離開法院 (路透)

檢方表示，盧建旺和陳金平都是美國公民，他們領導一個非營利組織，這個組織的使命是為來自中國福建省的人士提供社交聚會場所。

這個組織於2022年秋天關閉前，原本位於曼哈頓大橋附近唐人街一棟不起眼的建築內。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年發布的調查報告稱，中國在紐約等地廣設海外「服務站」，這些服務站與中國警方非法合作，迫使逃犯返回中國。

中國政府曾表示，這些在中國境外運作的服務站是由當地志工負責經營，而非中國警察，目的在於協助中國公民更新證件並提供其他服務。

布魯克林最高聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）對記者說：「我們不能也不會容忍中國政府迫害在這個國家尋求庇護的民主運動人士。」

皮斯說，這個組織除了為政府提供服務，例如協助中國公民更新駕照等，也被用於從事更「險惡」的活動，例如協助追蹤和騷擾海外的中國異議人士。

檢方補充說，盧建旺2022年協助開設一間所謂的警察局，並應中國政府要求找到一名被認為是親民主運動人士的加州居民。他們還說，盧建旺2018年曾試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國。

檢方說，盧建旺和陳金平向聯邦調查局（FBI）坦承，他們刪除了自己與一名中國政府官員的通訊紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，盧建旺和陳金平17日在布魯克林聯邦法院首次出庭後，分別以25萬美元（約新台幣762萬元）和40萬美元（約新台幣1219萬元）交保，且不得在中國領事館或使團方圓800公尺範圍內旅行，也不得與同謀交流。兩人皆未提出抗辯。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）去年11月對美國聯邦參議院委員會表示，他「非常擔心」這類服務站遍布於美國各地城市。

此外，檢方今天還指控34名中國公安部官員涉嫌經營「網軍」（troll farm）並在網路上騷擾海外異議人士，包括在美國科技平台上擾亂他們的會議。

中國駐華盛頓大使館並未立即回應置評要求。