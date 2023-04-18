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【「搓圓仔湯」爭議】訪新加坡遭綠質疑避風頭　侯友宜：清白坦蕩不畏抹黑

➤侯友宜表示，規劃國際外交不是一天的事，這是早已定案的行程，不像民進黨議員所說，是臨時起意去新加坡逃避某件事。➤媒體人羅友志日前指出，2014年時任新北市副市長侯友宜曾提及出資新台幣500萬元，要他換選區選議員。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 20:14
民進黨發言人張志豪（右起）、新北市議員陳乃瑜、戴瑋姍、顏蔚慈18日召開記者會，質疑新北市長侯友宜選在19日出訪新加坡，是為了躲避搓圓仔湯...

民進黨發言人張志豪（右起）、新北市議員陳乃瑜、戴瑋姍、顏蔚慈18日召開記者會，質疑新北市長侯友宜選在19日出訪新加坡，是為了躲避搓圓仔湯...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜將出訪新加坡，民進黨質疑是為了躲避「搓圓仔湯」爭議。侯友宜今天（18日) 說，清清白白、坦坦蕩蕩，不是臨時起意去新加坡逃避某件事。市府也籲外界勿散播不實言論，以免觸法。

媒體人羅友志日前指出，2014年時任新北市副市長侯友宜曾提及出資新台幣500萬元，要他換選區選議員。

民進黨新北市議員顏蔚慈表示，新北市府之前回覆市長侯友宜今年度沒有出國公務計畫，但15日爆發500萬「搓圓仔湯」質疑後，才緊急公告將出訪新加坡，選在此時出訪，根本是為了躲避爭議。

侯友宜今上午參加新北市第121家新莊四維公共托育中心開幕式後接受媒體聯訪，媒體詢及民進黨議員質疑是為500萬爭議出國避風頭、侯友宜解釋不夠清楚。

侯友宜表示，規劃國際外交不是一天的事，這是早已定案的行程，不像議員所說是臨時起意去新加坡逃避某件事。

侯友宜強調，他從事公職40多年，清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑，這是他執著的個性。

新北市政府發言人張愛晶也發聲明指出，侯友宜向來尊重言論自由，但不能無限上綱以子虛烏有的事情捕風捉影，羅友志的指控是片面之詞、毫無根據，侯友宜2014年未擔任任何選務工作。

張愛晶強調，部分人士穿鑿附會，已經傷害侯友宜的名譽及清白，侯友宜代表市府，污衊侯友宜清白就是傷害市府名譽，市府呼籲外界勿因政治目的散播不實言論，以免觸法。

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