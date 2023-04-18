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傳上百名美軍教官駐台　AIT：支持台灣應對中國威脅

➤中共對台威脅日益升高，為強化國軍戰力，據悉美軍已派百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅給予建議。➤針對義務役期明年(2024年) 將恢復為一年，國防部18日表示, 除薪資調整外，還有6項特殊加給。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 19:15
圖/國防部發言人

圖/國防部發言人

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）據傳美軍已派百名現役教官駐台，AIT今天（18日) 表示對具體接觸沒有評論，但美國對台的支持及與台灣的防務關係，將視中共施加台灣的威脅而定。

為強化國軍戰力，美軍現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心、後備旅給建議。國防部今天表示，對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力等作為，樂觀其成，但細部內容循例不說明。

台灣中央社引述美國在台協會（AIT）發言人表示，美方對具體的行動、接觸或訓練沒有評論，但他強調，美方對台灣的支持和與台灣的防務關係，將視中華人民共和國施加台灣的威脅而定。

AIT重申，美方對台灣的承諾堅若磐石，並將致力於維護台海與區域的和平穩定。

中共對台威脅日益升高，據了解，為強化國軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心後備旅給予建議。陸軍昨(17日) 回應，各項涉外軍事交流依規劃辦理。

國防部發言人孫立方少將18日上午在記者會表示，國防部長邱國正日前在立法院提及，只要有助國軍訓練及戰力，都會持續深化與擴充跟友盟的交流；國防部對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力等作為樂觀其成，但對細部內容，循例不予說明。

此外，義務役期明年(2024年) 將恢復為一年，除薪資調整外，尚有地域（新台幣730元至5460元）、飛彈修護（1100元）、海勤（2000元至1萬2000元）、戰航管（4100元）、空降特戰及空投部隊（2200元至1萬800元）及特種勤務隊及特種勤務中隊（3000元及2萬9500元）等6項特殊加給。

國防部資源司財務資源處長葉瑞麟少將表示，若官兵從事危險、技術性工作，依軍人待遇條例規定發放加給；地域加給則是考量官兵在外離島、高山站台等生活交通不便給予加給。

國防部人事參謀次長室人事整備處長孫進德上校說明，恢復徵集一年制的義務役後，入伍訓將比照志願役統一調整成8週，由於跟志願役沒有差別，因此在役男結訓後，將優先分發到守備部隊服役、主戰部隊次之。

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