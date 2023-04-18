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泰國潑水節玩太瘋？逾1萬7千人受傷於交通事故

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 17:21
泰國潑水節為期三天，可見各種交通亂象，事故頻傳，造成許多傷亡（圖／美聯社）

泰國潑水節為期三天，可見各種交通亂象，事故頻傳，造成許多傷亡（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）泰國一年一度潑水節於15日結束，泰國衛生部表示，本月11日至16日期間，因交通事故受傷的人為1萬7775名，與去年同期相比增加19.3%。

13日至17日為泰國連假，再加上正值潑水節，民眾太過於熱衷享受其中，因而發生了各種交通事故，即使政府規定禁止在駕駛過程中打水仗，民眾依然不聽勸。

據亞洲經濟引述曼谷郵報報導，今年因重傷而住院人數達3,814人，與去年同期相比遽增81.8%，死亡人數雖比去年減少了26.8%，但仍達到了232人，事故原因包含了未繫安全帶、未戴安全帽、酒後駕駛等。

另外，據泰國警方統計，11日至15日期間共有36萬2,102人違反交通規則，其中以超速駕駛最多，達13萬3639件（37%），無照駕駛8萬251件（22%），未戴安全帽7萬1299件（20%），酒駕1萬8205件（5%）。

泰國以「交通地獄」聞名，塞車情形嚴重，交通事故頻傳，世界衛生組織（WHO）曾在2018年報告書中指出，全世界175個國家中，泰國交通事故死亡比例最高，其中主要原因為酒駕、超速、執法不力等。

在2022年12月31日跨年當天，泰國全境共發生555起交通事故，造成65人死亡，535人受傷。
泰國
潑水節
交通事故

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