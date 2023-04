(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) Elon Musk將創建AI系統TruthGPT,挑戰Microsoft及Google。

綜合外媒報導, Musk曾參與OpenAI早期開發,為了專心研發 Tesla 和 SpaceX而離開,他日前接受Fox News訪問時指責Microsoft訓練OpenAI說謊,現已變成封閉(close-source)平台且只圖利益,與 Microsoft 緊密結盟,並指控Google共同創辦人Larry Page沒有認真對待AI安全問題。

Musk表示將開始創建TruthGPT平台,也就是以最大程度尋求真相的AI,試圖理解宇宙本質。這可能是通往安全的最佳途徑,關心理解宇宙的AI不可能會毀滅人類,因為人類是構成宇宙有趣的部分。

Musk稱「AI比不當的飛機設計、產品維修或糟糕的汽車生產還要危險,AI有摧毀文明的潛力。」

What we need is TruthGPT