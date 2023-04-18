中華電信與LINE合作　推出LINE MOBILE 5G服務

中華電信今（18）日宣布與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1, 399元資費，除贈市話分鐘數優惠另贈送LINE POINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務， 為消費者帶來全方位虛實融合的OMO（Online merge offline）跨圈智慧生活！文化部長史哲今蒞臨記者會， 樂見兩大生態圈的結盟合作，以5G 通訊為開端創造多元的綜效，期許催生更多優質的影視音內容， 共同促動台灣內容產業蓬勃發展， 在國際舞台上持續嶄露競爭的優勢。

中華電信總經理郭水義表示，秉持「以客戶為中心」的理念， 中華電信一直以廣結盟尋求能為消費者帶來最佳體驗的夥伴。 此次中華電信與LINE「強強攜手」的合作， 將結合中華電信打造的5G行動寬頻與LINE台灣的優質創意服務 ，彼此互惠共榮，一起為客戶創造價值。藉由LINE MOBILE 5G服務， LINE的優質平台與中華電信最佳5G品質能發揮無限大的影響力 ，除了為客戶提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務， 也為台灣的5G應用與數位經濟，創造更好的起飛環境。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財指出， 中華電信為國內第一家提供5G服務的業者， 不斷開發行動應用服務及創造消費者使用價值；LINE MOBILE 5G服務提供消費者一站式申辦、帳單查詢、繳費與客服諮詢服務， 同時我們也與LINE Pay及LINE TAXI合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE持續實踐「Life on LINE」的企業願景，不僅成為豐富用戶生活的數位平台， 更樂見能運用LINE豐富的生態系與數位行銷管道， 攜手產業夥伴共創共榮。 這次LINE與具備強大通訊科技研發實力的中華電信強化結盟， 不僅將擴大雙方生態系的影響力，帶來更多客戶， 也期待未來在數位內容與創新技術等面向逐步開展合作。

LINE MOBILE 5G服務提供月繳599、799、999、1, 399元等4種專屬資費， 除與中華電信客戶同享行動網內最大網及贈市話分鐘數好康， 慶祝LINE MOBILE 5G服務正式上線，更獨家贈送LINE POINTS最多2,000點、 可兌換貼圖的LINE代幣最多1,200枚， 以及最多4組的LINE MUSIC FUN Plus鈴聲方案；5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，還能再享早鳥優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

即日起，LINE MOBILE官方帳號（ID: @linemobiletw）同步上線， 消費者透過官方帳號申請LINE MOBILE 5G服務，即可使用LINE輕鬆完成申辦、繳費、客服等需求， 即刻滿足5G行動數位生活。5月18日前加入官方帳號好友， 即能免費下載人氣插畫家為LINE MOBILE 5G服務上線製作的限定應援貼圖。

為提供消費者更便利的跨圈智慧生活， 中華電信與LINE擴大雙方結盟，同步與LINE Pay與LINE TAXI合作。中華電信網路及實體門市提供LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案費用及LINE POINTS點數可折抵預繳款項。中華電信會員使用Hami Pay App開啟LINE TAXI叫車，可使用Hami Point兌換乘車金折抵車資，即日起可免費領取40元乘車券， LINE TAXI新註冊會員還可加碼領取700元乘車券大禮包， 邀大家一同感受簡單便利的新世代乘車支付體驗。

中華電信將持續推出透過LINE MOBILE官方帳號快速申請國際漫遊方案及預付卡等方案； 設置中華電信VIP電子會員卡， 提供中華電信VIP可直接於LINE聊天室一站查詢等級、 累計帳金、剩餘點數、電子票券並領取相關優惠贈禮， 滿足消費者行動娛樂體驗，創造智慧生活服務新標竿。

LINE MOBILE 5G服務提供消費者一站式申辦、帳單查詢、繳費與客服諮詢服務，同時也與LINE Pay及LINE TAXI合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗。(照片由中華電信提供 )