全國首創！新北建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」

新北市教育局今(18)日上午於市府辦理全國首創全 球跨界學校國際交流單一媒合大平台記者會， 活動現場邀請師生分享國際交流成果， 教育局張明文局長為師生掛上國際外交YA大使彩帶， 期許師生勇敢追求夢想，並與產官學民代表共同啟動四大航站、 十條航線國際交流，宣示打造新北國際城市， 培養前瞻卓越國際人才的願景。

教育局長張明文表示，新北市訂定「新北市國際教育白皮書」，今(2023)年度成立由高國中小採策略聯盟方式組成的全球跨界合作聯 盟、雙語教育推動辦公室及雲端智慧科技中心，結合逾100個產官 學民單位十條航線(管道)，透過實體及線上交流的方式， 促進全球國際交流、數位轉型雲端交流、強化師生外語能力、 營造國際化校園等4大航站(面向)，達到2030年校校有國際及 雙語教育課程、校校有國際及雙語教育師資、 國中小校校有國際姊妹校、 高中職校校有國際交換生及校校有雙聯學制， 期待師生的學習能與世界同步接軌。

瑞芳高工建築科三年級許至欣同學分享獲選國際技職領袖人才赴美 學習經驗，在矽谷職業技術教育中心上課時，與小組夥伴共學， 過程中深刻體會「讀萬卷書不如行萬里路」， 許多知識與技術值得探究，在新北很幸福有機會走出臺灣、 勇闖國際，將持續秉持Take Time、Take Risk、Take it Seriously的精神， 讓自己成為具有國際競爭力的世界人才。

活動現場獻唱一首茉莉花來展現自己學習成果的新店高中國際交換生 Myla分享近8個月的時間在學校上了中文、書法、音樂課， 還有傳統節慶故事如：中秋節嫦娥奔月、 在文旦上寫月圓和家人健康祈福語， 並用中文描述自己體驗穿著不同國家的服飾顏色和樣式。她表示， 回到美國後要將這些學習經驗與同學和家人分享。

參與國際短期教育訓練的山佳國小謝坤達主任在學校推動「 一班一國」的課程，從「筆友」到「網友」再到「朋友」國際夥伴， 與美國、印度姊妹校師生視訊交流及明信片書信往返， 到姊妹校互訪、體驗藍染、認識三峽老街及建築等， 除拓展學生國際視野，也將新北行銷於國際， 以行動力展現國際交流成果。

另外， 長期支持新北市國際教育的澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表 劉培希表示，新北市將於5月帶領技職金手獎學生到昆士蘭州TAF E職業訓練中心實習，讓學生將所學能與國際專業技術連結， 成為具備國際視野的在地頂尖人才；台德文化教育交流協會執行長M aier及台灣國際青少年交流協會蘇惠玲理事長也表示， 新北單一媒合大平台公私協力推動國際交流， 可讓更多師生都有機會從新北出發、與世界連結，放眼全球趨勢。

教育局表示，新北市藉由單一媒合大平台進行資源整合， 透過策略聯盟方式提供師生更多國際交流的機會，如： 加拿大教育參訪首發團將於4月21日出發，與高貴林學區10校共 同簽署MOU締結姊妹校，促進雙方教師跨國教學合作及學生交流， 透過團隊合作，讓新北立足世界、讓全球看見台灣。

教育局長張明文(左3)與5位分享參加國際交流心得師生合影。(照片來源： 新北市教育局 提供)