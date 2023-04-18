珠蔥產期到！美食結合永續旅遊　樂玩東北角

新北珠蔥在農業局及各地區的農會與農友的攜手推廣下， 已打出知名度與好口碑，副市長劉和然今天(18)日宣 告今年珠蔥正式登場，將以「蔥心初發‧春遊東北角」為主題， 用吃喝玩樂的方式帶領大家探索「新北珠蔥」的魅力。

新北市副市長劉和然表示，「新北珠蔥」 品牌的核心精神是創造出產地的價值，以珠蔥美食為出發點， 帶領民眾走進珠蔥原產地，結合農事體驗、生態觀光的永續旅遊， 透過農產商品化及產業環境合作， 將在地經濟進行多元串聯以創造產值， 並營造安居樂業的友善共好生活空間。另外擁有山海美景的跟優質物產的東北角， 也將景點和玩法重新包裝升級， 農業創生團隊品味貢寮及注腳雙溪推出海女體驗加上品嚐貢寮鮑的「 品味貢寮‧深旅行」與有機農場導覽的「淡蘭追菜人‧雙溪綠之道」 一日輕旅行，旅行不用出國，新北有著最熟悉又驚喜的新體驗，20 23年尋著蔥香遊新北，展開一場觸動你心的美食旅遊體驗。

平溪農會理事長胡正吉表示，正值珠蔥盛產期推出「蔥心初發」 小旅行，民眾到平溪體驗捲起衣袖下田摘採翠綠珠蔥， 手包金元寶珠蔥水餃，近距離了解蜜蜂生態與搖蜜體驗， 搭乘煤礦小火車，品嚐在地珠蔥美味饗宴， 感受點點螢光的浪漫景色，最後放天燈祈願美夢成真， 優惠價每位只要999元(原價每位1,600元)，共4梯次每梯 次40人。

4月22日將於平溪農會旁廣場舉辦產地展售會， 現場有優質農產品市集展售和DIY專區供民眾選購及體驗。 今年平溪農會社區小舖全新推出珠蔥水餃， 飽滿多汁帶著獨特的香氣，每包售價240元。另外，即日起至5月 底有「蔥明消費饗優惠」活動，到平溪、石碇、深坑、 烏來及雙溪等商圈有販售珠蔥料理門口貼有「蔥明回饋饗優惠」 貼紙的餐廳，消費滿500元即可獲得100元折價券(可現折)， 集滿3間餐廳再贈送珠蔥水餃一包。

春天生產的珠蔥有著淡雅的香氣、甘甜的口感， 生吃亦能品嚐到其鮮嫩清爽的滋味，而珠蔥不只清炒，五星主廚推出 用喝的珠蔥料理，台北凱達大飯店行政主廚戴于益， 精心特製使用珠蔥、寶寶菠菜、香蕉、蘋果…等精選蔬果， 再加上燕麥奶營養滿點的「珠蔥綠拿鐵」讓大家品嚐，並搭配推出「 蔥明家宴」五星廚藝教室，由主廚親自示範傳授， 將珠蔥製成美味醬料或是增添風味的珠蔥乾等， 多項延長蔬菜保存期限的實用技巧，授課完可享用珠蔥創意套餐外， 再免費贈送價值250元的珠蔥醬乙瓶，活動時間為4月20日和4 月25日，每場開放20位名額，採網路報名，現在報名每位只要6 00元(原價1,200元)。家宴中餐廳更於4月15日~5月1 5日販售期間限定的珠蔥料理，包含珠蔥胡麻金絲、珠蔥玉子捲、 三蔥櫻花蝦等，每道180元起，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入 菜，運用不同料理手法融入法式擺盤藝術， 帶給大家耳目一新的珠蔥料理。

春天生產的珠蔥有著淡雅的香氣、甘甜的口感，生吃亦能品嚐到其鮮嫩清爽的滋味 。(照片由新北市政府農業局提供 )

家長與小孩一同體驗摘採珠蔥。(照片由新北市政府農業局提供 )