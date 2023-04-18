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珠蔥產期到！美食結合永續旅遊　樂玩東北角

By 台灣英文新聞
2023/04/18 17:00
照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

新北珠蔥在農業局及各地區的農會與農友的攜手推廣下，已打出知名度與好口碑，副市長劉和然今天(18)日宣告今年珠蔥正式登場，將以「蔥心初發‧春遊東北角」為主題，用吃喝玩樂的方式帶領大家探索「新北珠蔥」的魅力。

新北市副市長劉和然表示，「新北珠蔥」品牌的核心精神是創造出產地的價值，以珠蔥美食為出發點，帶領民眾走進珠蔥原產地，結合農事體驗、生態觀光的永續旅遊，透過農產商品化及產業環境合作，將在地經濟進行多元串聯以創造產值，並營造安居樂業的友善共好生活空間。另外擁有山海美景的跟優質物產的東北角，也將景點和玩法重新包裝升級，農業創生團隊品味貢寮及注腳雙溪推出海女體驗加上品嚐貢寮鮑的「品味貢寮‧深旅行」與有機農場導覽的「淡蘭追菜人‧雙溪綠之道」一日輕旅行，旅行不用出國，新北有著最熟悉又驚喜的新體驗，2023年尋著蔥香遊新北，展開一場觸動你心的美食旅遊體驗。

平溪農會理事長胡正吉表示，正值珠蔥盛產期推出「蔥心初發」小旅行，民眾到平溪體驗捲起衣袖下田摘採翠綠珠蔥，手包金元寶珠蔥水餃，近距離了解蜜蜂生態與搖蜜體驗，搭乘煤礦小火車，品嚐在地珠蔥美味饗宴，感受點點螢光的浪漫景色，最後放天燈祈願美夢成真，優惠價每位只要999元(原價每位1,600元)，共4梯次每梯次40人。

4月22日將於平溪農會旁廣場舉辦產地展售會，現場有優質農產品市集展售和DIY專區供民眾選購及體驗。今年平溪農會社區小舖全新推出珠蔥水餃，飽滿多汁帶著獨特的香氣，每包售價240元。另外，即日起至5月底有「蔥明消費饗優惠」活動，到平溪、石碇、深坑、烏來及雙溪等商圈有販售珠蔥料理門口貼有「蔥明回饋饗優惠」貼紙的餐廳，消費滿500元即可獲得100元折價券(可現折)，集滿3間餐廳再贈送珠蔥水餃一包。

春天生產的珠蔥有著淡雅的香氣、甘甜的口感，生吃亦能品嚐到其鮮嫩清爽的滋味，而珠蔥不只清炒，五星主廚推出用喝的珠蔥料理，台北凱達大飯店行政主廚戴于益，精心特製使用珠蔥、寶寶菠菜、香蕉、蘋果…等精選蔬果，再加上燕麥奶營養滿點的「珠蔥綠拿鐵」讓大家品嚐，並搭配推出「蔥明家宴」五星廚藝教室，由主廚親自示範傳授，將珠蔥製成美味醬料或是增添風味的珠蔥乾等，多項延長蔬菜保存期限的實用技巧，授課完可享用珠蔥創意套餐外，再免費贈送價值250元的珠蔥醬乙瓶，活動時間為4月20日和4月25日，每場開放20位名額，採網路報名，現在報名每位只要600元(原價1,200元)。家宴中餐廳更於4月15日~5月15日販售期間限定的珠蔥料理，包含珠蔥胡麻金絲、珠蔥玉子捲、三蔥櫻花蝦等，每道180元起，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，運用不同料理手法融入法式擺盤藝術，帶給大家耳目一新的珠蔥料理。

珠蔥產期到！美食結合永續旅遊　樂玩東北角

春天生產的珠蔥有著淡雅的香氣、甘甜的口感，生吃亦能品嚐到其鮮嫩清爽的滋味 。(照片由新北市政府農業局提供 )

珠蔥產期到！美食結合永續旅遊　樂玩東北角

家長與小孩一同體驗摘採珠蔥。(照片由新北市政府農業局提供 )

更新時間 : 2023-04-18 19:16 GMT+08:00

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