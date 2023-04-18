新北市第121家新莊四維公托啟用　侯友宜鼓勵多生產報國解決少子化

（台灣英文新聞 / 綜合報導）新北市社會局於18日在新莊區四維市民活動中心舉行第121家公 托中心開幕啟用，侯友宜市長表示，公托4年倍增的目標雖已達成， 但仍會持續增設；新北市的公托「一都抵五都」，家外托育率42% ，已超越OECD國家（經濟合作暨發展組織）的標準36％。

侯友宜說，儘管新北市的公托數量為全國最多，但每間公托開幕後， 因有10分之1的弱勢優先，很快就額滿， 有些家長還是希望再多設立，因此市府會持續利用閒置空間， 或新開發的社宅，或民間的公益回饋空間，持續設立托育、 托老和身障服務中心，讓市民能夠在地就養、就學、安老。

侯友宜表示，這幾年台灣面臨「『生』不如『死』」的議題， 生育率趕不上死亡率，因此政府有責任提供一個安全、舒適、平價、 優質的托育環境，以鼓勵年輕父母多生產報國。

啟用儀式後， 侯友宜在承接單位國際全齡照護暨托育協會理事長邱金蓮的引導下， 逐層參觀中心內部設備，並和媽媽們一起抱幼兒做伸展操， 侯友宜笑說這可以增加媽媽的臂力；侯友宜還牽著幼兒走過平衡木， 與小朋友親切互動。

社會局副局長吳淑芳表示，新北市含121處公托中心， 共有349處托嬰中心，加上居家托育人員有6,845人， 整體家外托育率高達42%，遠遠超過全國平均值。 新莊四維公托預計收托40名0-2歲嬰幼兒， 即日起開放網路報名至5月9日下午5時止， 5月12日上午10時辦理抽籤，下午2時公告。歡迎家長上官網、 新北育兒資訊網、或「友善公托、幸福新北」Fb查詢。