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台灣好市多綜合維生素錠含禁用防腐劑　韓國進口女神光果凍檢出甜味劑違規

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 16:26
好市多進口的綜合維生素錠違規添加防腐劑，多達1,478.86公斤需銷毀或退運。（圖／食藥署）

好市多進口的綜合維生素錠違規添加防腐劑，多達1,478.86公斤需銷毀或退運。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）食藥署今（18）日公布邊境查驗不合格名單，好市多進口的綜合維生素錠違規添加防腐劑，多達1,478.86公斤需銷毀或退運。另有一批自中國進口的「花椒」被檢出重金屬鉛超標達8倍。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，其中包含好市多公司進口的加拿大「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠 MEN'S 50+ MOST COMPLETE MULTI」檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯 0.01 g/kg。

衛福部食藥署北區管理中心科長陳慶裕說，羥苯甲酸乙酯的準用範圍只有豆皮、豆干、醬油和不含碳酸的飲料等可使用，不適用添加於綜合維生素錠。

陳慶裕說，此批為半年來，首次出現加拿大輸入綜合維生素錠違規，亦是這家業者是第一次在邊境查驗中檢出不合格的綜合維生素錠，未來將會將這名業者從加拿大進口的綜合維生素錠產品提高至20至50％的加強檢驗。

台灣好市多綜合維生素錠含禁用防腐劑　韓國進口女神光果凍檢出甜味劑違規（圖／食藥署提供）

其他不合格名單中，還有一批由大創紅公司從韓國進口的「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍」，為這是藝人高宇蓁自創的高端保養品牌，被檢出不能使用於果凍的甜味劑甜菊醣0.01 g/kg、Rebaudioside A 2.33 g/kg及Rebaudioside B 0.03 g/kg，共計2,765公斤不符合商品依規定退運或銷毀。

另有一批自中國進口共912.5公斤的「花椒」被檢出重金屬鉛15.2 mg/kg，依業者提供說明文件之乾燥率換算後，生鮮花椒含重金屬鉛2.4 mg/kg，一口氣重金屬鉛超標達8倍之多（限量為0.3 mg/kg）。
食藥署
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