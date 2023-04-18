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【懶人包】台灣文化部吸引民眾走回書店　超有趣「創新書市」申請資格、最高獎金一次看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 16:34
文化部鼓勵實體書店串聯音樂、電影、藝文市集等舉辦「創新書市活動」，最高獎勵金為300萬元，自即日起開放申請。（圖/Taiwan News,...

文化部鼓勵實體書店串聯音樂、電影、藝文市集等舉辦「創新書市活動」，最高獎勵金為300萬元，自即日起開放申請。（圖/Taiwan News,...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部鼓勵實體書店串聯音樂、電影、藝文市集等舉辦「創新書市活動」，最高獎勵金為300萬元，自即日起開放申請。

文化部今日鼓勵民眾重新走進書店，推出創新書市活動獎勵辦法，以下為台灣英文新聞替大家整理出的懶人包。

獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」是什麼？

文化部長史哲表示，創新書市獎勵為了鼓勵實體書店走出去，透過走入大眾生活的各式閱讀體驗，最終達成讓民眾「重新走進書店」目標。

參考範例

已邁入15年的嘉義「草草藝術節」，便是串聯眾多藝文團體及獨立書店，集結市集、戲劇、音樂、舞蹈、影展、講堂等，成為「非典型書展」的代表，每年的活動除了吸引大批觀眾參與活動，更是書店行銷帶動顧客回流的最好時機。

收件日期

4月17日至6月16日收件

申請資格

符合規定的實體書店或與實體書店相關的事業、法人、團體等，皆可提出申請，參賽計畫應以圖書展售及閱讀推廣為核心辦理實體書展及藝文市集，鼓勵納入音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等多元藝文元素，並延伸辦理相關閱讀或藝文體驗活動。並串聯申請者所在縣市一定數量以上之實體書店，以及出版社、在地藝文團體或外縣市實體書店等單位合作。

準備文件

申請單、計畫書、符合參賽資格之證明文件（公司登記立案證明文件或法人團體登記證書）及切結書。應依文化部公告格式填寫。

大家最關心的獎金

每案最高獎勵額度可達300萬元

如何申請

線上申請
文化部
書店
藝文新聞
多元活動
創新
市集

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更新時間 : 2023-04-18 19:16 GMT+08:00

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