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台灣天象藏亮點！天琴座流星雨23日達極大　「金星合月」同夜傍晚登場

台北天文館表示，天琴座流星雨雖然不及大型流星雨，但平均亮度高，常伴隨亮度不遜於明亮金星的火流星。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 16:14
圖片由台北市立天文館提供

圖片由台北市立天文館提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立天文館今(18)日表示，每年4月中旬至月底出現的天琴座流星雨，將在4月23日達到極大，預估每小時天頂流星數約18顆，亦是近年來觀賞條件最佳的一次，不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可。

台北天文館表示，23日前後連續三天，都是觀賞天琴座流星雨的時機，由於流星雨輻射點約21時東升，此時月亮已西沈，因此不受月光干擾，是近年來觀賞條件最佳的一次。天琴座流星雨雖然不及大型流星雨，但平均亮度高，常伴隨亮度不遜於明亮金星的火流星。

據台北天文館的資料顯示，天琴座流星雨也是人類最早記錄的流星雨之一。據《春秋左傳·莊公七年》中的記載：「夏，四月，辛卯，夜，恆星不見，夜中，星隕如雨。」指的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。它的母體源在1867年被確認為柴契爾彗星(C/1861 G1 Thatcher)，成為最早被確認母體源的流星雨。

台北天文館說，觀測流星雨不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可，若使用高感度相機，配合適當的取景，還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。一般來說，出現在輻射點附近的流星較多也較亮，而在離輻射點較遠方向的流星則尾痕較長。

此外，台北天文館也提到，同夜傍晚還有「金星合月」，初四眉月與-4.1等耀眼的金星將達到合的位置，兩者相距僅1.3度，在傍晚的西方天空構成一幅美景。「金星合月」中的「合」是指天體具有相同的經度，當星體相合時，兩者在天空中的位置也特別接近。
天琴座流星雨
流星雨
金星合月

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更新時間 : 2023-04-18 19:16 GMT+08:00

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