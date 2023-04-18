協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）自Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」播出後，基督教福音教會（攝理教）的惡行惡狀開始受到大眾關注，教主鄭明析先前就已因性侵外籍女信徒，遭一審羈押，被視為鄭明析接班人的女牧師鄭祖恩（本名金知善）也遭拘留。

鄭祖恩在17歲時加入攝理教，在教會中被視為「鄭明析的接班人」、「實權人物」，她涉嫌誘拐女信徒，並積極幫助鄭明析進行性犯罪，也涉嫌協助他躲避犯罪嫌疑，潛逃至海外，大田地方法院在17日以「有逃跑及毀滅證據疑慮」為由，下達了鄭祖恩的拘捕令。

在紀錄片公開後，隨著爭議越來越大，鄭祖恩開始在教會禮拜中主張她「阻止女性靠近老師」，但受害者反駁，鄭祖恩是積極幫助鄭明析進行性犯罪的共犯。鄭明析曾在公開場合表示「我不能沒有祖恩」，展現出他對鄭祖恩的依賴與信任。據報導，在紀錄片中，受害者葉萱在片中所提及的「J姐姐」即是鄭祖恩。

鄭明析先前因在2001年8月至2006年4月期間，於馬來西亞渡假村、香港公寓等地猥褻及性侵4名20多歲女信徒被叛10年有期徒刑，於2018年2月出獄，但出獄後的他仍不悔改，繼續向女信徒伸出魔爪。

目前正在進行一審的案件為涉嫌於2018年2月至2021年9月期間，共17次在月明洞性侵28歲香港籍女信徒-葉萱及猥褻30歲澳洲及女信徒，除此之外，受害者對鄭明析的起訴仍不斷，目前一審羈押將於4月底期滿，南韓檢警也正加快腳步搜索相關證據。

另外，南韓知名節目「想知道真相」先前已分別在1997年、2002年、2007年進行三次攝理教相關報導，22日將再度以「JMS，月桂谷青年是如何成為教主的」為主題，播放他們自1999年開始蒐集有關鄭明析的各種資訊、證據，節目方面透露，相關內容非常多，會比節目原定時間提早一小時播放。

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