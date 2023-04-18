Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

協助誘拐女教徒供鄭明析進行性犯罪　南韓攝理教接班人遭拘留

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 15:48
圖為「以神之名：信仰的背叛」所提到的邪教之一「攝理教」創建人鄭明析，性侵無數女信徒等種種行為令人髮指（圖／截自Netflix以神之名）

圖為「以神之名：信仰的背叛」所提到的邪教之一「攝理教」創建人鄭明析，性侵無數女信徒等種種行為令人髮指（圖／截自Netflix以神之名）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）自Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」播出後，基督教福音教會（攝理教）的惡行惡狀開始受到大眾關注，教主鄭明析先前就已因性侵外籍女信徒，遭一審羈押，被視為鄭明析接班人的女牧師鄭祖恩（本名金知善）也遭拘留。

鄭祖恩在17歲時加入攝理教，在教會中被視為「鄭明析的接班人」、「實權人物」，她涉嫌誘拐女信徒，並積極幫助鄭明析進行性犯罪，也涉嫌協助他躲避犯罪嫌疑，潛逃至海外，大田地方法院在17日以「有逃跑及毀滅證據疑慮」為由，下達了鄭祖恩的拘捕令。

在紀錄片公開後，隨著爭議越來越大，鄭祖恩開始在教會禮拜中主張她「阻止女性靠近老師」，但受害者反駁，鄭祖恩是積極幫助鄭明析進行性犯罪的共犯。鄭明析曾在公開場合表示「我不能沒有祖恩」，展現出他對鄭祖恩的依賴與信任。據報導，在紀錄片中，受害者葉萱在片中所提及的「J姐姐」即是鄭祖恩。

鄭明析先前因在2001年8月至2006年4月期間，於馬來西亞渡假村、香港公寓等地猥褻及性侵4名20多歲女信徒被叛10年有期徒刑，於2018年2月出獄，但出獄後的他仍不悔改，繼續向女信徒伸出魔爪。

目前正在進行一審的案件為涉嫌於2018年2月至2021年9月期間，共17次在月明洞性侵28歲香港籍女信徒-葉萱及猥褻30歲澳洲及女信徒，除此之外，受害者對鄭明析的起訴仍不斷，目前一審羈押將於4月底期滿，南韓檢警也正加快腳步搜索相關證據。

另外，南韓知名節目「想知道真相」先前已分別在1997年、2002年、2007年進行三次攝理教相關報導，22日將再度以「JMS，月桂谷青年是如何成為教主的」為主題，播放他們自1999年開始蒐集有關鄭明析的各種資訊、證據，節目方面透露，相關內容非常多，會比節目原定時間提早一小時播放。

延伸閱讀：Netflix「以神之名：信仰的背叛」導演遭邪教信徒跟蹤威脅　隨身攜電擊棒自保
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓
邪教
攝理教
鄭明析
以神之名

相關新聞

為省錢互相批評、責罵　南韓MZ世代現正流行「乞丐房」
為省錢互相批評、責罵　南韓MZ世代現正流行「乞丐房」
2023/04/17 16:24
超性感組合！南韓歌手Jessi加入朴宰範新公司：我的全盛時期還未到
超性感組合！南韓歌手Jessi加入朴宰範新公司：我的全盛時期還未到
2023/04/16 20:08
北韓疑發射「固體燃料」新型飛彈　更難偵測並攔截
北韓疑發射「固體燃料」新型飛彈　更難偵測並攔截
2023/04/13 18:41
南韓江原道發生森林大火　耗時8小時撲滅　379公頃林地遭燒毀
南韓江原道發生森林大火　耗時8小時撲滅　379公頃林地遭燒毀
2023/04/11 16:52
美國國防機密文件網路全都露 路透：疑是美國內鬼所為
美國國防機密文件網路全都露 路透：疑是美國內鬼所為
2023/04/10 11:32

更新時間 : 2023-04-18 19:16 GMT+08:00

最受歡迎

準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
德國廢核隔天　芬蘭啟用全歐洲最大核電廠
德國廢核隔天　芬蘭啟用全歐洲最大核電廠
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列