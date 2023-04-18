中台灣有機生態校園！友善治療救治中興湖流蘇樹　 重現湖畔四月雪美景

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中興大學的中興湖畔有一棵流蘇樹，每年三、四月為其花期，因根部土壤硬化及流蘇樹瘤節蜱危害，今年未見開花，植病系黃振文教授經過2星期的救治，流蘇樹終於起死回生，重現四月雪美景。

中興大學透過新聞稿寫道，中興湖畔有一棵指標性的樹木流蘇樹，每年三至四月為花季，蓊鬱大樹佈滿素雅小白花，猶如「四月雪」，花季總會吸引許多師生民眾駐足欣賞，但今年流蘇樹生病了，到三月底仍是枝條光禿，未見開花，不少師生向校長反映，希望能搶救老樹。

經植病系黃振文教授研判，流蘇樹主要病因為根部土壤硬化及流蘇樹瘤節蜱危害兩大原因，由於此棵流蘇樹鄰近湖畔，一面臨湖、一面臨草皮，草皮側土壤因遭行人經常踩踏，導致土壤硬化，出現大量樹根浮現於土表，影響其取食根無法正常吸收水份及營養，再加上又有大量瘤節蜱蟲危害，蜱蟲會在芽上造成不規則的瘤狀凸起物，造成樹勢衰弱，影響開花時程。

興大為國內著名的有機生態校園，為搶救流蘇樹，黃振文教授建議以友善方式治療救治。首先，針對根部附近土壤鬆土，並搭配施用黃教授研發的蕈狀芽孢桿菌及營養液肥，這些農業資材可提升樹木根系吸收水份及營養，讓樹勢回復健康。至於流蘇樹瘤節蜱的防治則是採用多種友善環境的原料混合稀釋，固定於傍晚時噴佈於葉部，每十天一次，連續三次，自四月初開始，連續施作二週，流蘇樹終於在眾人的同心努力救治下，逐漸恢復生機。

中興大學表示，流蘇樹於四月中開始大量冒出美麗的小白花，許多師生看見四月雪重現，都十分驚嘆，紛紛在社群平台上分享此段溫馨的小故事；中興湖畔流蘇花期預計至四月底，歡迎大家到湖畔欣實四月雪美景。