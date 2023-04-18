預告花絮搶先看！《小美人魚》真人版電影爆選角爭議　影迷抗議童年破滅

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)《小美人魚》真人版將於5月25日台灣上映。

改編迪士尼 1989 年經典動畫《小美人魚》，真人版電影未演先轟動，先前爆出選角爭議，女主角愛麗兒公主由23歲的美國黑人女歌手Halle Bailey飾演，沒有白皮膚及一頭飄逸紅頭髮讓影迷戰翻。

有人認為迪士尼過於執著政治正確不忠於原著的角色設定，導致他們「童年幻想破滅」發起#NotMyAriel抗議運動，但也有網友護航於社群媒體開設「捍衛愛麗兒」頁面。

Halle Bailey曾於迪士尼2012年出品的歌舞電視電影《閃亮的青春》扮演小角色，和姊姊Chloe Bailey共組女子團體「Chloe x Halle」，時常出演迪士尼製作的電視劇和電影，迪士尼於近日釋出《小美人魚》真人版電影預告，儘管Bailey唱功極佳，但許多網友看了還是無法接受這個決定。



劇照。（圖/迪士尼影業）

Bailey今（18）日公布的幕後花絮直呼能夠飾演此角美夢成真， 因為原版改變了她的全世界，而且所有小女孩都想成為美人魚， 她更說本片投射了想要比自身更偉大事物的意義。《魔法滿屋》 王牌詞曲家Lin-Manuel Miranda狂讚Bailey歌喉「 簡直是天籟！一開口就情感豐沛不已， 還設下無人能及的高標。」

此外，超級大反派海底女王烏蘇拉由《伴娘我最大》女星Melissa McCarthy飾演，《不存在的房間》童星 Jacob Tremblay，及首位獲得金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角的亞裔影后奧卡菲娜將獻聲配音。



劇照。（圖/迪士尼影業）

McCarthy說烏蘇拉這個角色誘人又狡猾，並表示是她苦苦懇求導演施捨此角、甚至說她能兼職外燴、 靠她的拿手好菜鷹嘴豆泥才獲選，甚至搬出年輕時擔任褓母、 陪照顧的小女孩們看了原版動畫不下500次， 但卻從未厭倦該片， 成功說服並打動導演。

McCarthy曾以喜劇片《伴娘我最大》首度入圍奧斯卡最佳女配角， 後來更進而以劇情片《她的偽造遊戲》問鼎影后。



Melissa McCarthy飾演烏蘇拉。(圖/迪士尼影業)