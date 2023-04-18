預告花絮搶先看！《小美人魚》真人版電影爆選角爭議　影迷抗議童年破滅

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)《小美人魚》真人版將於5月25日台灣上映。
改編迪士尼 1989 年經典動畫《小美人魚》，真人版電影未演先轟動，先前爆出選角爭議，女主角愛麗兒公主由23歲的美國黑人女歌手Halle Bailey飾演，沒有白皮膚及一頭飄逸紅頭髮讓影迷戰翻。
有人認為迪士尼過於執著政治正確不忠於原著的角色設定，導致他們「童年幻想破滅」發起#NotMyAriel抗議運動，但也有網友護航於社群媒體開設「捍衛愛麗兒」頁面。
Halle Bailey曾於迪士尼2012年出品的歌舞電視電影《閃亮的青春》扮演小角色，和姊姊Chloe Bailey共組女子團體「Chloe x Halle」，時常出演迪士尼製作的電視劇和電影，迪士尼於近日釋出《小美人魚》真人版電影預告，儘管Bailey唱功極佳，但許多網友看了還是無法接受這個決定。
劇照。（圖/迪士尼影業）
Bailey今（18）日公布的幕後花絮直呼能夠飾演此角美夢成真，
此外，超級大反派海底女王烏蘇拉由《伴娘我最大》女星Melissa McCarthy飾演，《不存在的房間》童星
劇照。（圖/迪士尼影業）
McCarthy說烏蘇拉這個角色誘人又狡猾，並表示是她苦苦懇求導演施捨此角、甚至說她能兼職外燴、
McCarthy曾以喜劇片《伴娘我最大》首度入圍奧斯卡最佳女配角，
Melissa McCarthy飾演烏蘇拉。(圖/迪士尼影業)