台灣9成性暴力被害者不敢報警•4成從未對外求助 「現代婦女基金會」籲民眾發聲相挺

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 為推動性暴力預防，現代婦女基金會每年4月發起倡議行動，並於國際丹寧日(4月最後一個周三，是鼓勵人們穿上牛仔褲喚起性侵相關意識的活動，今年為4月26日)前夕舉行記者會，公布日前進行的「性暴力事件求助態度網路調查」。調查結果發現高達9成被害者不敢報警、4成從未對外求助；若以衛福部每年約1萬件通報來推估，實際發生的性暴力案件數令人震驚。

左起：現代婦女基金會張妙如總督導、現代婦女基金會王如玄董事、暖暖Sunshine性暴力倖存者匿名社群創辦人湯淨，為性別暴力被害人共同發聲相挺，打造求助無畏的安心環境。(現代婦女基金會提供)

基金會為此發起系列活動，呼籲民眾關注社會輿論對性暴力被害者求助行為的影響，進而共同發聲相挺，打造求助無畏的安心環境。

現代婦女基金會本次進行的「性暴力事件求助態度網路調查」，調查期間為112年3月1日至3月31日，共回收876份有效問卷。本項調查共分為「假設遭受性暴力」及「實際遭受性暴力」的求助態度兩大區塊來比較，再將前者區分為「假設遭遇上司性騷擾」及「假設遭遇熟識好友性侵害」兩大題組來了解民眾的求助態度。

結果顯示，民眾「假設遭遇上司性騷擾」，最可能求助的對象依序為信任的朋友、專業機構及公司申訴。但問及加害者若「在業界人脈很廣」或「以幫助被害者升遷做為交換」時，民眾則表示更可能尋求專業諮詢的幫助。

調查結果也顯示，假設遭遇上司性騷擾，只有不到1成(2.9%~7.7%)受訪者會因為加害者的權勢影響越大，而越不敢向他人求助。

(現代婦女基金會提供)

接著，在問及「假設遭遇熟識好友性侵害」時，民眾認為自己最可能到醫院驗傷或告訴身邊信任的朋友。但隨著加害者採取詆毀被害者形象、破壞其言論的可信度等手段時，受訪者表示會加強採取報警及諮詢專業機構的措施；進一步若遇到加害者揚言散佈私密影像時，則有6成受訪者表示會向警方報案。

調查結果亦顯示，民眾對於遭遇熟識好友性侵害這樣假設性的提問，同樣只有1成以下(1.5%-12.1%)的受訪者會選擇不對外求助。

(圖表均由 現代婦女基金會提供)

現代婦女基金會王如玄董事表示，本次調查有三分之一(33.4%，293人)的受訪者曾遭遇性暴力，其中85%曾遭受性騷擾、27.6%曾遭遇性侵害。而實際遭受性暴力的受訪者中，只有6成(60.8%)曾對外求助，換言之竟有高達4成(39.2%)的受害者表示不曾向任何人提及受暴事件，大多擔心證據不夠充足，或者因為案件帶來的羞恥感、害怕原有生活秩序被破壞，而獨自承受創傷，令人感到憂心。

王如玄分析，相較前述回答假設受害情境時，只有約1成的受訪者不願對外述說受暴遭遇；然而在實際遭受性暴力事件時，卻有高達4成的受訪者選擇不向任何人提起此事，顯示性暴力事件的污名化嚴重，其中原因必須深究。

王如玄進一步指出，遭遇性暴力事件的受訪者有5成曾尋求非正式管道如：朋友(39.8%)、家人(23.6%)或伴侶(12.8%)的協助；另只有3成被害者曾尋求正式管道協助，其中最多人尋求心理諮商師的協助，當中更只有1成被害者(10.8%)曾報警。

換言之，高達9成性暴力被害者不敢向警方報案，顯示多數受害案件並未走向司法程序，亦即絕大多數的犯罪者並未因此遭到法律追訴，仍出沒在你我身邊，社會必須對此有所警醒。

(現代婦女基金會提供)

性暴力倖存者匿名社群「暖暖Sunshine」創辦人湯淨表示，有些倖存者可能因為事發時年紀太小，或是與對方曾有情感關係，因此在當下難以辨認自己是否遭遇性暴力；有些倖存者則是選擇遺忘、不願意再次回想，試圖保護自己不受傷害事件的影響，因此更難以對外述說，甚至出現否認受暴的狀態。在未曾向警方報案的故事中，倖存者主要是擔心「缺乏證據」，因為若未在第一時間報警或驗傷，直接證據或人證、物證的蒐集都將非常困難，再加上擔心周遭親友家人的反應，因此更加難以承受案件進入司法的後果。

現代婦女基金會總督導張妙如指出，「性暴力的恐懼和羞恥」、「周遭知情者的默不作聲」、「加害者的持續威脅」、「處理流程的二度傷害」與「社會輿論的冷嘲熱諷」，是讓被害者不願對外求助的主要原因。前述調查對外求助的受害者中，近3成認為求助結果符合自己期待，包括親友第一時間是傾聽而沒有責備，也提供避免讓被害者單獨回家或獨處等實質的安心協助；專業機構協助如何蒐證、了解程序及陪同偵訊/出庭，都是非常大的幫助。

張妙如也提醒有超過5成(53.3%)受害者的求助經驗不如預期，包括親友認為受害者沒有保護好自己或是小題大作，或是並未陪伴協助處理相關流程；部分則遭遇專業人員的態度不佳、申訴/訴訟結果不如預期外，甚至被害者被調職、轉學，都讓被害者感到反被懲罰。

張妙如也分享如何幫助性侵受害者的做法。首先，當性侵受害者分享事件經歷時，請讓他們知道你相信他們的故事，自己並不孤單。其次，多了解事件帶來的創傷反應，例如焦慮、憂慮、睡眠問題等，幫助理解及處理受害者的狀態。親友可以提供相關資源和訊息，鼓勵尋求專業組織如現代婦女基金會等的協助，但不要強迫受害者採取任何他們不想做的行動(如報案)。最後，在知悉有霸凌被害者的言論時，必須發聲制止或澄清，減少大眾的迷思，

創造友善的社會環境，也能幫助被害者更快踏上復原之路。

社會輿論對性暴力事件的看法，充斥著「被害者沒有自我保護」、「聽八卦、看笑話」的態度，認為被害者行為不檢、也要為事件負責、不像真的被害者等，種種不友善的社會氛圍都讓受害者不敢對外求助。對此，現代婦女基金會發起「VOICE ─ 性暴力預防倡議行動」，邀請各界響應國際丹寧日、支持展心復原計劃及誰是完美被害者性侵衣物續展，呼籲民眾發聲相挺，看見性暴力被害者的處境，一起打造讓每個人都能求助無畏的安心環境。詳情請見

現代婦女基金會官網：www.38.org.tw。

現代婦女基金會 官方臉書

台灣9成性暴力被害者不敢報警•4成從未對外求助 「現代婦女基金會」籲民眾發聲相挺

VOICE ─ 性暴力預防倡議系列活動：

【誰是完美受害者】性侵衣物續展

主辦單位：財團法人現代婦女教育基金會、國立陽明交通大學性別平等教育委員會

策展單位：創造現場有限公司

展覽地點：國立陽明交通大學 光復校區浩然圖書資訊中心六樓

展出日期：2023/4/17（一）至5/28（日）

開放時間：周一~周五 08:30~22:00；週六、日 09:30-16:30

【國際丹寧日行動】

1992年義大利羅馬，發生駕訓教練性侵18歲少女的事件。最高法院法官認為丹寧牛仔褲過於緊繃，被害者一定有所配合，否則加害者不可能強行將褲子脫下，因此代表性行為是雙方合意。最後，法官更以此推翻先前的判決，被告最終無罪定讞。這項判決引起公憤，許多民眾紛紛穿起丹寧牛仔褲，抗議司法體系中的強暴文化。隨後國際組織便於每年4月下旬發起「丹寧日」活動，呼籲民眾穿起丹寧服飾，表示支持性侵倖存者、打擊強暴文化及終止性侵害的決心。

2023國際丹寧日是4月26日，邀請您穿上牛仔褲拍照上傳社群，標示 #終止性暴力 #發聲相挺 #求助無畏 ，發揮自身的社群影響力，為打造安心的環境共同發聲！

【展心復原計劃】

現代婦女基金會推動「展心復原計劃」，協助18歲以上性侵害被害人，司法協助、身心關懷、心理諮商、創傷療癒及個案家屬諮詢，陪伴他們走出生命幽谷，恢復生活秩序，邁向身心復原。邀請您支持「展心復原計劃」，為建構更安心的社會努力，陪伴性侵受害者，一起展開復原心旅程！