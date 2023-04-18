台海局勢升溫 傳印尼擬撤僑計畫 台灣外交部：中國加劇區域緊張

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）近來傳出印尼正為了可能的台海衝突擬定撤僑計畫，我外交部昨（17）日表示，這顯示中國升高對台軍事威脅，已危害了區域安全，引發周邊國家關切。

媒體引述印尼羅盤報（Kompas）報導，指印尼外交部隊在台35萬名僑民研擬緊急撤離方案，包括工廠、漁船上的移工。報導稱，目前有50萬名印尼公民旅居東亞，除台灣，還包括南韓、日本、香港，若台海爆發戰爭，撤離工作相當複雜。

印尼外交部公民保護局淡化相關報導，指不只針對台灣，印尼駐各國代表處也都有所準備。根據中央社，印尼學者多對撤僑感到訝異，表示從未聽聞。

巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係講師德尤庫（Teuku Rezasyah）說明，根據憲法，印尼政府必須保護公民不在衝突中受傷，或成為談判籌碼。艾哈邁德雅尼將軍大學（Jenderal Achmad Yani University）國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）指出，兩岸若開戰，印尼會試圖保持中立，避免捲入戰爭，但若被迫選擇，可能向美國靠攏。

我外交部表示，中國近來肆意升高對台軍事威脅，嚴重危害台海及區域安全與和平穩定，已引起印尼及菲律賓等周邊國家高度關切，思考具體保護僑民的措施。

近日中國駐菲大使黃溪連指菲律賓與美國強化安全合作是「干涉」台海局勢，將危及在台15萬菲籍移工，這種威脅已達明目張膽地步，是文明世界所無法容忍的言行。

外交部強調，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作，外交部持續與各國駐台機構保持聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國保護在台公民所需的協助。