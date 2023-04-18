創新高！猴痘「本土+13、境外+2」 台灣疾管署：符合2條件 可返家自主健康管理

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（18）日表示，國內新增13例本土和2例境外移入猴痘案例，其中本土個案均為本國籍男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別為北部12例及南部1例，個案彼此無關連性。

疾管署說明，新增的13例本土個案均為本國籍男性，分別為新北6例、桃園5例、台北和高雄各1例，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

而2例境外移入個案(馬來西亞及日本)分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。

疾管署說明，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例(31例本土及9例境外移入)，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7,024人Mpox疫苗接種服務。第二階段疫苗接種意願登記自4月10日開放至今日中午12時，完成登記民眾計25,163人，目前尚有4,837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平臺」登記，以完成疫苗接種，保護自己與他人。

疾管署說明，因應我國本土猴痘疫情，為兼顧醫療量能、民眾權益及社區防疫安全，又考量猴痘傳播須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，爰依專家會議決議調整個案處置相關流程，重點包括：通報或確診個案經臨床專業評估，醫療上無住院治療照護之需要，且家中條件適合(可1人1室)，可返家自主健康管理。其中疑似個案衛教提供「疑似猴痘個案衛教事項」並需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。

而檢驗結果為陽性確診之個案，則再次綜合評估，無住院收治需求者，提供「猴痘個案居家自主健康管理事項」，依自主健康管理不同階段提供衛教與建議，並由衛生單位定期追蹤關懷。後續個案如符合結束自主健康管理條件(包括至少24小時沒有發燒、過去 48 小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落且長出新皮膚及沒有黏膜病灶)，由衛生單位協助安排就醫評估。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。