親子週末輕旅行想去…賞螢尋蛙、採桂竹筍？ 新竹大地農場滿足孩子多個願望

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）浪漫螢火蟲季到來！想好去哪賞螢了嗎？鄰近北埔老街的大地農場，現正迎來四和五月螢火蟲季，白天可參加採老梅或採桂竹筍的體驗，晚上則有賞螢尋蛙的導覽行程，是非常適合親子一日遊的絕佳好去處。

位於新竹峨眉鄉七星村，座落在四面環山的幽靜谷地間，有一座復育43年的有機自然生態秘境—大地農場，一年四季有不同的風景，一月可賞梅花、二月有山櫻花、四和五月則有滿滿的螢火蟲，十一和十二月則迎接最美落羽松季節，適逢螢火蟲季則於每週六日推出賞螢尋寶、採集或漫遊，3選一活動，不只附《產地苦茶油晚餐》，採集之後還可釀梅或現場烤筍來吃。

帶著孩子一起探索大自然、賞螢尋寶。（圖／大地農場提供）

「大地農場」因為擁有不受污染然的獨立集水區，農場主人一直秉持著推廣永續環境生態教育的理念，不灑農藥投入造林及復育台灣原生種植物，開拓園區總共面積約68公頃相當於3個大安森林公園，園區內規劃了櫻花谷地、侏羅紀蕨園、蝴蝶走廊、落羽松步道等賞景亮點，其中肖楠大道有如京都嵐山竹林步道般的美景，更是許多新人拍攝婚紗取景的首選。

「大地農場」今年更被新竹縣交旅處推薦在「新竹走走」全新4條旅遊路線，其中「峨眉走走」中的「秘境做瑜珈」示範，由新竹縣長楊文科日前特別邀請啦啦隊女神林襄和雅涵到峨眉大地農場做瑜珈，放鬆身心靈同時還能吸收森林芬多精，一般時間都歡迎來感受大地農場的獨特魅力。

瑜珈療癒，感受全身放鬆、忘卻平日龐雜的訊息，一起專注在天地間的自己。（圖／大地農場提供）

「大地農場」開放兩年多以來，估計有一萬人以上來感受大地農場四季的美景，相較於其他有規模的園區而言，「大地農場」採預約制，每天只開放100名遊客入園，有導覽員帶領認識大自然，適合不同族群不同年齡層規劃一天行程。

此外，目前已規劃了無化肥有機田區，開放「農樂共享—田地出租」，歡迎對農作有興趣的朋友可以來承租一小塊田地，配合季節種植你想要的農作物，如菠菜、白菜、空心菜、南瓜、絲瓜…等，親自體驗整地、種植、灌溉、施肥、除草、收成…等過程，想體驗假日農夫的你千萬別錯過。

座落在四面環山的幽靜谷地間，漫步在大地農場，讓你忘卻煩惱、享受芬多精。（圖／台灣英文新聞 朱明珠拍攝）